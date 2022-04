Foligno, furiosa lite tra un uomo e la sua compagna. Arriva la Polizia

14 aprile 2022 a

A Foligno furiosa lite, interviene la polizia. Massima attenzione da parte degli uomini del commissariato, guidati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici, sulla violenza di genere. Gli agenti nei giorni scorsi, a seguito di una chiamata alla sala operativa, sono intervenuti in un’abitazione dove era stata segnalata un’animata lite fra un uomo e la propria compagna. A richiedere l’aiuto della polizia è stata la donna stessa, preoccupata per l’atteggiamento aggressivo del compagno. Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno preso contatti con la donna che, dopo essere stata tranquillizzata, ha riferito quanto accaduto: ha raccontato di essere stata percossa dal compagno ma poi ha successivamente sminuito il tenore della lite, riferendo di non voler denunciare l’uomo.

Gli agenti, vista la situazione di tensione, hanno invitato l’uomo a tenere una condotta meno aggressiva e hanno informato la donna della possibilità di rivolgersi ad apposite strutture specializzate come i Centri antiviolenza, invitandola a richiamare immediatamente il numero di emergenza in caso di necessità. Al termine dell’intervento, gli operatori hanno inserito nell’applicativo interforze Scudo, le informazioni dell’intervento.

