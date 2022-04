Foligno, folla di gente ai funerali di Lucia Menghini, anestesia morta in Giordania

14 aprile 2022 a

Tantissima gente questa mattina 14 aprile 2022 ai funerali di Lucia Menghini. I familiari e centinaia di amici e colleghi commossi hanno dato l’ultimo saluto nella chiesa di San Paolo, a Foligno, alla dottoressa di 31 anni morta durante una vacanza in Giordania. Il feretro dopo la cerimonia sarà tumulato nel cimitero della frazione di Fiamenga.

Lucia Menghini tamponata da un furgone e sbalzata fuori dall'auto: la ricostruzione dell'incidente

Le amiche di Lucia Menghini sono ancora ricoverate all’ospedale di Amman in Giordania dove sono state raggiunte dai familiari perugini. Secondo le indagini delle autorità locali, l’incidente costato la vita alla folignate sarebbe stato causato da un violento tamponamento: l’auto presa a noleggio dalle ragazze sarebbe stato urtato da un furgone condotto da un residente. Un impatto talmente forte che non ha dato scampo alla dottoressa morta sul colpo, e ferito in modo grave le due amiche ricoverate in prognosi riservata.

Giovane medico folignate morta in Giordania, la ricostruzione dell'incidente e il trasferimento in due ospedali

