Stasera in tv giovedì 14 aprile su Rai 1 torna Don Matteo. La trama

Stasera in tv, giovedì 14 aprile, su Rai 1 nuovo appuntamento con Don Matteo, arrivato alla tredicesima edizione. Una stagione destinata ad entrare nella storia della fiction, viso che è l'ultima in cui Terence Hill interpreta lo storico sacerdote investigatore della televisione di Stato. Dieci prime serate per dieci nuove puntate che porteranno all'avvicendamento in parrocchia. Al posto di Don Matteo, infatti, arriverà Don Massimo che sarà interpretato da un altro volto noto e amatissimo della tv italiana, Raoul Bova. Stasera sulla principale rete della tv di Stato va in onda il terzo appuntamento della serie.

Don Matteo è diretto da Francesco Vicario, regista del primo episodio, e poi da Luca Brignone e Riccardo Donna, che si sono divisi la regia dei restanti 9. La sceneggiatura è di Umbero Gnoli e Mario Ruggeri. La serie è prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Diamo uno sguardo alla trama della puntata che ci aspetta e che si intitola Il sacrificio della Regina. A Spoleto c’è un importante torneo di scacchi. Olga Valon, una giovane campionessa, scompare subito dopo la finale. Natalina soffre per questa misteriosa assenza, infatti aveva adottato Olga a distanza riuscendo poi a portarla in Italia alcuni anni prima. Federico deve fare i conti con un segreto del passato di Greta. Marco capisce di essere innamorato di Anna e di volerla riconquistare.

Ovviamente oltre a Terence Hil nel cast Nino Frassica, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna che torna a vestire i panni del Capitano Anceschi. In attesa delle new entry Raoul Bova nel ruolo di don Massimo ed Emma Valenti in quello di Valentina Anceschi. Nel cast troviamo anche Francesco Scali, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione. Ovviamente grande attesa tra gli appassionati della serie.

