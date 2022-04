Umbertide, incendio in abitazione: evacuate sei famiglie

14 aprile 2022 a

Due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono impegnate da poco prima delle 10 di giovedì 14 aprile a domare un incendio verificatosi al terzo piano di una palazzina di piazza Carlo Marx ad Umbertide, che ospita sei famiglie. In supporto è arrivata anche l'autoscala inviata dalla centrale di Perugia. In attesa di capire come si sono innescate le fiamme, le sei famiglie a scopo precauzionale sono state evacuate. Si escludono comunque danni strutturali all'immobile.

IN AGGIORNAMENTO

