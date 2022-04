Perugia, il punto tamponi trasloca ma il Cup non lo sa: nel messaggio telefonico comunicato il vecchio indirizzo di piazzale Umbria Jazz

14 aprile 2022 a

a

a

Il punto tamponi a Perugia si sposta da piazzale Umbria Jazz (zona stadio a Pian di Massiano) a via Enrico dal Pozzo (Monteluce) ma nei messaggini telefonici del Cup Umbria per l’esecuzione del molecolare resta la vecchia indicazione con gli utenti che si ritrovano a perdere tempo e pazienza. La segnalazione arriva proprio da uno di loro che ieri, arrivato in piazzale Umbria Jazz, si è trovato davanti a quattro gazebo dismessi. Così ha dovuto attraversare la città e raggiungere Monteluce. E non è stato l'unico.

I casi diminuiscono in Umbria e in Italia. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

La decisione del trasloco, in realtà, era stata presa lunedì scorso al termine di un sopralluogo dell’assessore alla sicurezza Luca Merli presso gli ex padiglioni del vecchio ospedale di Monteluce, poco prima del civico cimitero. “Con la fine dell’emergenza sanitaria – aveva spiegato l’assessore - anche il numero di tamponi da effettuare ha subito una flessione importante. In collaborazione con Università e Usl, abbiamo quindi deciso una nuova collocazione non essendo più necessari gli ampi spazi di Pian di Massiano”. Una decisione assolutamente condivisibile. Peccato che non sia stato, probabilmente, anche aggiornato il sistema che avrebbe potuto avvisare gli utenti dell’avvenuto trasferimento del servizio evitando così inutili giri e perdite di tempo.

Sanità, partita aperta per il rimborso di 60 milioni di spese aggiuntive. Gentili, Usl 1, si dimette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.