Terni, Piediluco riavrà il suo sportello bancomat grazie alla nuova gestione della farmacia

Simona Maggi 13 aprile 2022 a

a

a

Concesso per nove anni dal Comune di Terni l’utilizzo gratuito dei locali dell'ex polizia locale in via IV Novembre a Piediluco (foto), in provincia di Terni, da adibire a farmacia rurale e servizi sanitari correlati, alle nuove titolari della farmacia che subentreranno il primo maggio 2022.

Nel nuovo progetto c'è anche l'idea di installare un bancomat di cui il borgo lacustre è al momento sprovvisto creando non pochi problemi a turisti e anche agli stessi residenti.

Lavori da ultimare a Piediluco: ora si deve rinnovare il campo di regata

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio di Piediluco – spiega l'assessore comunale al bilancio, Orlando Masselli - con il mantenimento di un servizio essenziale come quello sanitario, valorizzare il proprio patrimonio immobiliare con un utilizzatore che ne curi la manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed ottenere una razionalizzazione dell’uso dei beni comunali. Le farmacie rurali, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati con numero di abitanti inferiore a 5000 (poco oltre 500 nel caso di Piediluco) e nel caso specifico con presenza di popolazione prevalentemente anziana, rappresentano l’unico presidio sanitario con personale professionale esistente sul territorio. Per queste ragioni abbiamo ritenuto importante fare una delibera per concedere il locale che servirà per il bene dei residenti”.

Piediluco, installato nelle acque del lago da Coop Centro Italia il cestino "mangiarifiuti" Seabin

Dopo 40 anni di servizio il proprietario della farmacia ha deciso di cedere l'attività a due giovani dottoresse, Claudia Picotti e Valeria Ugolini, che entusiaste si sono messe in gioco pronte a portare avanti la storica farmacia di Piediluco.

“Dal primo maggio – spiega la Ugolini – ci saremo noi. Il nostro progetto è quello di offrire servizi utili ai cittadini e quindi abbiamo chiesto un ulteriore locale al Comune di Terni da adibire a servizi al pubblico (analisi, elettrocardiogramma, vaccini, tamponi, telemedicina ecc.) che ci è stato concesso. Inoltre visto il problema di non avere un bancomat a Piediluco pensavamo anche di installarlo uno noi nel nuovo locale che dobbiamo comunque ristrutturare. Serve solo un po' di pazienza. Intanto da maggio attiveremo il servizio del Cup”.

Una sfida importante per le due giovani farmaciste che da maggio metteranno a disposizione di Piediluco la loro professionalità.

Pesci killer nel lago di Piediluco: i carabinieri forestali indagano su una immissione illegale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.