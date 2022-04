Botte all'ex compagna, ignora il divieto di avvicinamento: scoperto per il braccialetto elettronico e denunciato

12 aprile 2022 a

Nonostante il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, è stato sorpreso ad aggirarsi proprio nei pressi della casa della donna che lo aveva denunciato, a Perugia. Gli operatori della sala operativa della questura, allarmati dal segnale di avviso del braccialetto elettronico, hanno inviato nel quartiere di Monteluce una volante. Dopo aver suonato al campanello dell’abitazione, sono stati ricevuti da un uomo che, dai successivi accertamenti, è risultato essere proprio il destinatario della misura. Al ragazzo, 32 anni, era stato applicato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dall’ex compagna a causa della sua condotta violenta nei confronti della donna che, per un lungo periodo di tempo, aveva subito ripetute violenze fisiche e psicologiche. L’uomo, in più circostanze aveva percosso violentemente la donna arrivando, in un’occasione, a colpirla con un cavo elettrico. Dopo aver verificato che all’interno dell’appartamento non era presente l’ex compagna, gli agenti hanno accompagnato il 32enne in questura per una compiuta identificazione. Terminati gli accertamenti di rito, è scattata la denuncia.

