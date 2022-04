Pasqua in Umbria, al forno Pioppi si producono ogni giorno quattromila torte al formaggio

13 aprile 2022 a

Trenta dipendenti fissi, dieci stagionali, un laboratorio in funzione 24 ore su 24: al forno Pioppi di Mantignana di Corciano nella settimana clou della Pasqua il lavoro non conosce soste. “Ogni giorno sforniamo circa quattromila torte al formaggio, la nostra specialità”, racconta il titolare Fabio Pioppi. “E’ il prodotto in assoluto più richiesto, in Umbria ma non solo - spiega - Attraverso l’e-commerce, infatti, arriviamo in tutta Italia ma anche in Francia e in Inghilterra. Realizziamo la nostra torta al formaggio seguendo scrupolosamente la ricetta elaborata dall’indimenticabile Pippo Pioppi, mio padre. Noi siamo semplici esecutori. Il segreto? La qualità del formaggio e un processo di lievitazione molto lento. Oltre all’assoluto divieto di utilizzo di prodotti chimici e conservanti”. Una passione, quella per i prodotti da forno, che si trasmette di generazione in generazione: adesso ad affiancare Fabio Pioppi, infatti, ci sono i figli Matteo e Alessio. Ma non c’è solo la torta al formaggio.

“Produciamo cinque differenti tipi di colombe, tutte di alta qualità tanto che la federazione nazionale pasticceria ci ha assegnato la medaglia d’argento nella sezione Innovative - evidenzia Fabio Pioppi - Particolare è anche la torta dolce di Pasqua che fino a 30-40 anni fa era richiesta tanto quanto quella al formaggio. Ora si è persa un po’ questa tradizione ma noi continuiamo a proporla nella ricetta che utilizza la marsala all’uovo, il rosolio di cannella, l’uvetta e la frutta candita. Molto gettonata è la ciaramicola che noi proponiamo fatta sulla teglia piana con la croce in mezzo, come vuole la tradizione religiosa”. Il periodo complicato non ferma le vendite.

“Stiamo registrando un 40% in più di richieste rispetto allo scorso anno - evidenzia Fabio Pioppi - e nei primi mesi dell’anno abbiamo potuto contare anche su un altrettanto cospicuo aumento di fatturato. Tuttavia i rincari delle materie prime ci stanno creando difficoltà: agli aumenti di luce e gas, infatti, dobbiamo aggiungere quelli di farina, olii e grassi, tanto per fare un esempio, prodotti che nel giro di 12 mesi hanno visto i prezzi raddoppiati. Noi ci siamo limitati a un aumento di circa il 10% sui prodotti pasquali ma non è chiaramente sufficiente. Insieme alla Cna stiamo cercando di organizzarci per sensibilizzare il consumatore finale su quanto sta accadendo e fargli capire che un ritocco del prezzo diventa indispensabile per mantenere inalterata la qualità del prodotto”.

