Eurojackpot oggi martedì 12 aprile, caccia al premio da 19 milioni

Eurojackpot oggi martedì 12 aprile. Come accade da qualche tempo, anche nel secondo giorno della settimana vengono estratti i numeri del concorso continentale. Per vincere il ricco jackpot occorre indovinare il 5 + 2. La seconda estrazione settimanale resta quella classica del venerdì. Alle ore 20, dunque, caccia alla vincita da favola, Questa sera i milioni in palio sono 19. Nell'ultimo concorso nessun 5 + 2. Sono stati centrati cinque 5 + 1 da 338.156: due in Germania, due in Ungheria e uno in Finlandia. La combinazione vincente di oggi (in aggiornamento).

I numeri vincenti di Eurojackpot

