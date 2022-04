Stasera in tv martedì 12 aprile, su Italia 1 c'è La Pupa e il Secchione: le anticipazioni e gli ospiti di Barbara D'Urso

12 aprile 2022 a

Quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show questa sera, martedì 12 aprile, su Italia 1. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Barbara D'Urso e prodotto da Endemol Shine Italy, che vedrà in studio un ospite d'onore: come Pupa per una sera, infatti, ci sarà Malena, ex politica del Partito Democratico e ora impegnata nel mondo del porno. Il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà un bonus a una coppia dopo una prova sexy, ispirata alla scena di un celebre film. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Ma cosa succederà nel corso di questa puntata? Nelle ultime ore, le due pupe Paola Caruso e Mila Suarez sono state protagoniste di un durissimo scontro per contendersi il secchione Gianmarco Onestini. La discussione è andata però oltre il consentito e per questo saranno presi seri provvedimenti disciplinari. In studio, Flavia Vento che dopo il ritiro chiederà ai tre giudici di poter essere riammessa in gara: riuscirà a convincerli? La pupa Emy Buono ha raccontato nella villa il suo difficile passato e in questa puntata riceverà un'inaspettata sorpresa. Immancabili saranno le prove in cui si sfideranno le coppie, tra cui il bagno di cultura che decreterà la terza coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.

Prima della diretta, come di consueto, dalle 20,30 Mediaset Infinity trasmetterà in diretta Pupa Party, appuntamento only digital realizzato in collaborazione con Studio71 Italia. Pupa Party è diviso in due parti: nella prima Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo della tv e influencer, seguiranno live La Pupa e il secchione Show. L’interazione con gli utenti sarà assicurata grazie alla lettura dei commenti postati sui social con l’hashtag #pupaparty. Vedremo dunque cosa succederà questa sera: appuntamento in prima serata su Italia 1.

