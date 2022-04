Lavoro, il comune di Nocera Umbra assume: approvato bilancio, sarà potenziato il personale

Sandra Ortega 12 aprile 2022 a

A Nocera Umbra il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024, con nove voti favorevoli della maggioranza e quattro contrari dell'opposizione. “Sono stati mantenuti gli equilibri finanziari - spiega il sindaco Virginio Caparvi - prestando un’attenzione particolare al potenziamento degli uffici comunali e quindi del personale, azione necessaria per affrontare al meglio la fase di programmazione e la gestione del post pandemia”. Il primo cittadino ha inoltre comunicato l’assegnazione di un contributo di 80 mila euro, da parte dell’Afor al Comune, per interventi di manutenzione e di miglioramento delle strade comunali evidenziando, tra l’altro, iniziative nel settore di promozione turistica, culturale e ambientale e del rilancio delle aree produttive in particolare quella dell’ex Merloni.

Il bilancio ha generato critiche invece da parte del gruppo di minoranza Scegliamo Nocera: “Innanzitutto consideriamo inaccettabile e irresponsabile che un consiglio comunale, che presenta all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e nel quale si discute del Documento unico di programmazione, venga convocato con soli cinque giorni di preavviso e senza nemmeno convocare una conferenza dei capigruppo. Il Dup è generico e vago. Non possiamo ritenere soddisfacente nemmeno la previsione di un’ imposta di soggiorno, che sicuramente non apporterà entrate significative”. L’assemblea, su proposta dell’assessore Elisa Cacciamani, ha approvato all’unanimità una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto, cittadino d’Italia.

