Dalle Pink di Terni alla Nba femminile: Lorela Cubaj scelta al draft dalle New York Liberty

Giorgio Palenga 12 aprile 2022

a

a

Una grande notizia per lo sport ternano arriva dagli Stati Uniti.

Lorela Cubaj, classe 1999, albanese di origine ma nata a Terni dove è cresciuta sportivamente muovendo i primi passi nel mondo della pallacanestro con le Pink Basket, è stata scelta al draft della massima espressione cestistica del pianeta, ovvero la Wnba, ovvero il campionato professionistico americano femminile.

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 aprile 2022, infatti, si è svolto il draft del campionato, nel quale Lorela era stata selezionata, e già questo era stato un grande risultato. Ebbene la Cubaj è stata scelta dalla squadra delle New York Liberty e quindi la prossima stagione farà il suo esordio nella Wnba.

Ala pivot, 23 anni compiuti lo scorso 8 gennaio, Lorela - come si diceva - ha iniziato a giocare proprio nella società della sua città, ovvero con le Pink Basket, splendida realtà della pallacanestro femminile che, ormai da due anni, milita nel campionato di serie B. La società ternana, orchestrata dal presidente Massimiliano Porcu, ha avviato da tempo un rapporto di stretta collaborazione con la Reyer Venezia, ed è proprio nella società lagunare - dove è approdata nel 2014, quindi a soli 15 anni - che la Cubaj ha spiccato il primo salto verso la grande pallacanestro, iniziando a entrare anche nel giro delle Nazionali azzurre, quelle giovanili prima e poi quella maggiore.

Nel 2015-2016 Lorela ha esordito in prima squadra con la Reyer, divenendo un punto di forza anche in azzurro, con la convocazione per la rappresentativa Under 17 con la quale ha ottenuto la medaglia d'argento ai Mondiali in Spagna. Da lì in poi è stato tutto un bruciare le tappe: tra il 2016 e il 2018 la giocatrice ternana ha scalato le rappresentative azzurre Under 18, Under 19 e Under 20 fino all'esordio nella Nazionale maggiore nel 2019.

Nel frattempo, a fine 2017, il salto negli Stati Uniti, dove ha ottenuto una borsa di studio nel college della Georgia Institute of Technology. E proprio con George Tech ha completata la sua crescita nel basket, diventando punto di forza della squadra e una delle migliori giocatrice dell'intero campionato universitario. Lorela ha chiuso la stagione 2021-2022 con una media a partita di 10 punti, 4.3 assist e 11.3 rimbalzi.

Da qui l'inserimento nel draft della Wnba e la scelta delle New York Liberty.

