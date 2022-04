A Terni i campionati mondiali di scherma paralimpica nel 2023

Alessandro Picchi 12 aprile 2022 a

Alla Borsa internazionale del turismo di Milano sono stati presentati i campionati mondiali di scherma paralimpica in programma a Terni nel 2023. L’evento (nella foto) è stato organizzato dalla Federazione italiana scherma che ha ribadito il proprio impegno nello scambio virtuoso tra questa disciplina e il turismo. Al fianco del presidente della Fis, Paolo Azzi, erano presenti Elena Proietti, assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Terni, e Francesco Tiberi, vicepresidente del comitato organizzatore Terni 2023.

Alla Bit il binomio sport-turismo, che nella scherma è un aspetto peculiare, si esalta e questa sfida del mondiale è ritenuta molto di più di un grande evento sportivo, valido anche come qualificazione ai Giochi paralimpici di Parigi 2024: una grande opportunità per la città e l’intera regione Umbria. “Un appuntamento speciale per la nostra Federazione - ha spiegato il presidente Azzi - che ha fatto da sempre, e continua a fare con sempre maggiore impulso, dell’integrazione tra scherma olimpica e paralimpica una bandiera della propria attività”. “Sono orgogliosa come assessore e come cittadina - ha affermato Elena Proietti - di poter ospitare nella nostra città un evento di calibro mondiale. Partiamo da un dato fondamentale per il tessuto sportivo, ma soprattutto per quello sociale ed economico: 500 atleti da cinque continenti.

Una ricaduta di circa 20 mila persone per due settimane sul nostro territorio. Dopo lo stop immotivato allo sport, credo che questa ripresa dia nuova linfa vitale alla nostra città ed alla regione. Spero che potremo anche tornare ad abbracciarci, magari per qualche vittoria italiana. Dopo l’ottimo lavoro svolto per gli europei di scherma paralimpica del 2018 dal Circolo Scherma Terni, con il suo presidente Alberto Tiberi, e tutti i collaboratori, siamo pronti per questa nuova avventura. Il nostro - ha aggiunto - è un territorio a vocazione sportiva e se il 4% del Pil nazionale è ricavato dallo sport, per Terni lo è al 9, 10%. Stiamo organizzando con il Circolo altri eventi collaterali, importanti quanto la gara in sé”. “E’ una nuova sfida - ha commentato Francesco Tiberi - la più impegnativa, la più entusiasmante e la più difficile. Dopo la bellissima esperienza dei campionati europei di scherma paralimpica del 2018 ci è stata assegnata l’organizzazione dei mondiali del prossimo anno. Specialmente in questo periodo un simile evento presenta delle difficoltà di carattere organizzativo nettamente superiore agli altri, ma a noi piacciono le sfide e stiamo già lavorando".

