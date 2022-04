Umbria, maxi concorso in Provincia di Perugia: opposizione annuncia accesso atti

Alessandro Antonini 12 aprile 2022 a

Oltre 2.400 candidati per quattro posti disponibili. Al momento. Sì perché le graduatorie del maxi concorso indetto dalla Provincia di Perugia saranno messe a disposizioni dei Comuni per eventuali assunzioni. In particolare quelli più piccoli che non hanno strutture e mezzi per bandire selezioni. Per questo le prove hanno visto una partecipazione non indifferente: 2.468 aspiranti per la precisione. Oggi sono fissati i quiz preselettivi che ne scremeranno 50 per profilo. Alcuni consiglieri di opposizione, tra cui la leghista Roberta Ricci, annunciano accesso agli atti per verificare se c’è stata la partecipazione dei collaboratori della presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti. Tutto legittimo ma ci sarebbe un problema di opportunità politica, è la tesi di alcuni degli oppositori.

Nel dettaglio, ci sono state 1.182 domande per il profilo amministrativo categoria 5, con la prima prova effettuata ieri e suddivisa in due sessioni proprio per l’alto numero dei partecipanti. Oggi tocca ai 672 espiranti al posto di amministrativo categoria D, i 322 per il ruolo di tecnico D e i 292 sempre per tecnico ma categoria C.

Dall’amministrazione provinciale fanno sapere che è stato deciso di affidare la selezione a una ditta esterna, la Selexi srl di Milano: uno degli obiettivi è quello di fugare ogni dubbio sull’imparzialità dei concorsi. Il fabbisogno era stato stabilito dalla precedente giunta ma non è stato possibile espletare i concorsi per l’effetto della legge Delrio. Ora che i cordoni della borsa si sono un po’ pi allentati si è proceduto a svolgere le procedure. Saranno concluse entro giugno. Le graduatorie, si diceva, potranno servire anche per le assunzioni a venire.

Nei Comuni e nella stessa Provincia. “E’ in facoltà dell’amministrazione provinciale - è scritto nel bando approvato il 24 dicembre - avvalersi della medesima graduatoria sia per la copertura di posti esistenti ascrivibili alla stessa categoria e profilo professionale, sia per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, che si rendessero necessarie”.

