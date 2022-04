Lotto, vincite super a Perugia: ambi da 50mila e 25mila euro. Premiate giocate sulla ruota di Genova

11 aprile 2022 a

a

a

Ancora una volta l'Umbria baciata dalla Dea Bendata. Accade sempre più spesso nelle ultime settimane. Stavolta è stato lo storico concorso del Lotto a premiare i fortunati giocatori. Perugia è stata la protagonista dell'estrazione, visto che sono state registrate due vincite finite nella top ten di giornata. E' il sito Agipronews.it a spiegare che l'ambo secco sulla ruota di Genova ha premiato due giocatori in maniera decisamente importante. Il primo ha incassato 50mila euro, mentre l'altro 25mila. Vincite per 75mila euro con due sole giocate, cosa estremamente rara nel Lotto. Complessivamente il concorso ha distribuito in Italia premi per 7.9 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno in totale sono stati assegnati già 279 milioni.

Aumento dei prezzi, Coldiretti: "E' guerra anche in cantina". Stangata sui produttori

Mentre il Lotto continua a distribuire soldi, il jackpot del Superenalotto sale ancora e tocca l'incredibile cifra di 186.6 milioni di euro. Nel concorso di sabato scorso, 9 aprile, sono stati centrati quattordici cinque. Gli scommettitori che hanno azzeccato cinque numeri su sei si mettono in tasca la somma di 17.899 euro ciascuno, ma anche l'amarezza per aver sfiorato, e non centrato per un solo numero, quello che sarebbe stato il colpo della vita, capace di stravolgere l'esistenza di intere generazioni. Il jackpot, dunque, continua a salire e diventa uno dei più ricchi di sempre della storia del gioco.

Turismo, nel 2022 +35% di presenze rispetto al 2021: 9 italiani su 10 rimarranno in Italia

Tornando al concorso di sabato scorso, 9 aprile, va sottolineato che sette giocatori hanno indovinato il 4 stella, conquistando ben 22.568 ciascuno. Domani, martedì 12 aprile, si va di nuovo a caccia del colpaccio che ormai si avvicina alla bellezza di duecento milioni di euro. Il sei, del resto, manca da quasi un anno. L'ultimo jackpot fu centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo. Quella sera il fortunato giocatore che infilò la sestina vincente, portò a casa la bellezza di 156 milioni di euro, uno dei premi più ricchi di sempre. Stavolta il jackpot è superiore di oltre 30 milioni.

I numeri che valgono un milione di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.