Umbertide, nasce nuovo movimento politico

Nasce l'associazione Uniti per Umbertide, che intende coinvolgere in un unico progetto all'insegna del civismo e della partecipazione allargata tutte le forze politiche e sociali umbertidesi in vista delle elezioni amministrative del 2023 "offrendo loro l'opportunità reale di governare finalmente la città" si legge in una nota dei promotori capitanati da Luigino Orazi, già consigliere comunale con Umbertide cambia.

L'obbiettivo è quello di dare vita ad un progetto politico "dopo il fallimento degli schieramenti che si sono avvicendati nell'amministrazione della città: prima il Pd vittima della propria arroganza, spinta fino al commissariamento del Comune ed ora la Lega del sindaco Luca Carizia ed affini, preda dell'immobilismo e dell'inconsistenza di idee e di azioni. Da questi partiti e dai loro satelliti finto - civici in cerca di poltrone e strapuntini, Uniti per Umbertide prende le distanze in modo netto, lavorando per una proposta di governo vera, credibile, praticabile, fondata sulla competenza reale che sostituirà l'improvvisazione degli ultimi anni, sull'onestà, sulla gratuità dell'impegno, sul confronto quotidiano con la gente. La nostra volontà è quella di incontrare tutti i cittadini che hanno a cuore Umbertide e i loro rappresentanti: le forze sociali, imprenditoriali, il mondo del volontariato, della cultura, dello sport. Uniti per Umbertide sarà la terza via praticabile alle prossime elezioni amministrativa, autonoma, indipendente, competente".

Il prossimo 21 aprile primo appuntamento con i simpatizzanti del movimento, per discutere e approvare il logo, lo statuto, eleggere il direttivo. Quindi una conferenza ufficializzerà la nascita di Uniti per Umbertide.

