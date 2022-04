Perugia, maxi rissa a sprangate a Fontivegge: cinque denunciati e un ferito

Alessandro Antonini 11 aprile 2022 a

Maxi rissa a sprangate a Fontivegge. Coinvolte venti persone. Al momento ne sono state denunciate cinque.

C’è almeno un ferito curato al pronto soccorso. Lo scontro tra bande di nigeriani ha come epicentro l’afromarket di via Campo di Marte ed è avvenuto alle 23 di sabato. Si sono picchiati in strada e in piazza, fermando il traffico. Scene da periferia metropolitana.

A dare l’allarme i residenti che hanno anche filmato tutto. Sono intervenute pattuglie della polizia, dei carabinieri e della Guardia di finanza. All’arrivo delle forze dell’ordine le persone coinvolte nella rissa si sono disperse. Cinque sono state fermate e denunciate dai carabinieri della stazione di Perugia, diretta da Claudio Zeni. Dalle immagini si scorge un soggetto accompagnato da altri tre che con una spranga danneggia l’entrata del locale. Spranga che è stata brandita anche contro le persone che lo hanno affrontato per fermarlo. Pugni e spintoni tra più soggetti al centro del parcheggio. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati per accertare se si sia trattato di una spedizione punitiva. Sì perché il parapiglia sembrerebbe essere nato dentro al locale con conseguente allontanamento di alcuni soggetti. Che poi avrebbero provato a rientrare. Il gestore dell’afromarket è stato ferito a un braccio e - stando a quanto risulta - dopo essere stato soccorso ha sporto denuncia. Lo stesso locale è stato al centro di un’altra rissa sabato 26 marzo: in quel caso i tafferugli sono andati avanti per tutta la notte fino a sfociare in altri scontri in piazza del Bacio, dove si sono registrati due feriti.

Il problema della microcriminalità e dell’ordine pubblico in tutta l’area della stazione resta un nodo irrisolto. Nelle scorse settimane sei amministratori di condominio delle palazzine della zona hanno inviato un esposto a Comune e Procura per denunciare fenomeni di spaccio, prostituzione e abuso di alcol.

