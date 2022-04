Scheggino, frittata dei record fatta con 2022 uova e 70 chili di tartufo

10 aprile 2022 a

Una bella giornata di sole e una fresca brezza primaverile hanno caratterizzato la giornata di chiusura di Diamante Nero, la mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione che si è svolta nel weekend nel borgo di Scheggino. Numerosi i turisti che sabato 9 e domenica 10 aprile hanno visitato gli stand di prodotti tipici e artigianato dislocati in piazza Carlo Urbani e tra i vicoli del piccolo paese medievale arroccato all'ingresso della Valnerina. Momento clou, anche in questa quindicesima edizione, la frittata al tartufo da record preparata lungo il fiume Nera con 2022 uova, una per anno, e 70 chili di tartufo. Frittata realizzata grazie alla collaborazione con Urbani Tartufi, servita poi a tutti i presenti.

“Pur con tante difficoltà – ha commentato il sindaco Dottori – abbiamo voluto fortemente riproporre Diamante Nero per dare un segnale di ripartenza, dopo due anni di pandemia, e per dare anche nuovo respiro alle nostre attività commerciali. Il nostro è un territorio a grande vocazione turistica e certi eventi rappresentano una vetrina straordinaria. Il tartufo è l'altro elemento che più ci contraddistingue: non a caso qui abbiamo una delle più grandi realtà imprenditoriali di trasformazione del tartufo. Noi siamo membri dell'Associazione nazionale Città del tartufo e il recente riconoscimento Unesco della Cerca e cavatura del tartufo a patrimonio culturale immateriale dell'umanità rappresenta un nuovo stimolo a investire in questo settore". "Accanto alla doverosa ricostruzione degli edifici distrutti dal territorio - ha ricordato il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini - stiamo lavorando a un robusto programma di sviluppo economico e sociale. È prossimo il varo di bandi per le imprese per creare opportunità di vita e di lavoro in questi territori".

"La Valnerina - ha dichiarato l'assessore regionale Paola Agabiti- ha e avrà a disposizione risorse supplementari provenienti dal Pnrr complementare. I sindaci di questo territorio sono molto uniti e stanno sviluppando progetti molto interessanti per consentire un nuovo sviluppo economico e sociale della Valnerina. Anche il ritorno di Diamante Nero, con la presenza di tanti turisti, è un ulteriore segnale che ci fa ben sperare".

