Schianto sulla E45: un morto e due feriti gravi

Drammatico incidente sulla E45 nel pomeriggio di sabato 9 aprile. L’auto si è schiantata contro il new jersey di cemento, si è ribaltata e ha poi colpito frontalmente una vettura che stava procedendo lungo la carreggiata opposta. Tragedia tra gli svincoli di Madonnuccia e Sansepolcro Nord, al chilometro 141 poco dopo la galleria Il Poggio. Geremia Rubechi, 79enne residente a Pieve Santo Stefano ma originario di Caprese Michelangelo, ha perso la vita nell’incidente. Ferita una coppia, un uomo e una donna entrambi 47enni e residenti a Foligno, che si trovavano nell’auto che percorreva la E45 in direzione sud. La donna è stata trasferita al policlinico delle Scotte di Siena in codice rosso dal Pegaso atterrato direttamente in E45; anche l’uomo è stato trasferito, ma in ambulanza, nello stesso nosocomio senese.

Secondo una ricostruzione effettuata dagli agenti della Polstrada di Città di Castello, il pensionato stava percorrendo la E45 in direzione nord quando, nello scambio di carreggiata, ha centrato in pieno il new jersey con la vettura che si è ribaltata colpendo poi frontalmente l’altra che sopraggiungeva in senso opposto. A nulla è servita la violenta frenata dell’auto dove si trovava la coppia. Il mezzo su cui viaggiava Geremia Rubechi si è poi ribaltato più volte finendo la corsa una decina di metri più avanti.

In quel punto sono in corso i lavori di risanamento della galleria Il Poggio nella canna nord, quindi si viaggia a doppio senso nella sola carreggiata sud. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polstrada tifernate. La E45 è rimasta chiusa per oltre tre ore in entrambe le direzioni, con tutto il traffico deviato sulla viabilità esterna.

