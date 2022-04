Nodo di Perugia, definito il progetto della maxi galleria da 3,5 km. Lavori in 4 anni

Alessandro Antonini 10 aprile 2022 a

a

a

Nodo di Perugia, il progetto del primo stralcio del Nodino con la galleria da 3,5 km e il viadotto sul Tevere è realtà. Anas e Regione hanno elaborato i rendering. Si sta concludendo la campagna di carotaggio sul maxi tunnel e il documento verrà sdoganato entro l’anno. Poi ci sarà una Vinca (Valutazione di incidenza) per ottenere le ultime autorizzazioni ambientali. La novità è l’unica galleria di circa 3,5 km “che impedisce qualsiasi impatto anche visivo fra il traffico che devia verso sud ed il bosco le cui radici non vengono minimamente sfiorate”, spiega l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche. Dal rendering “si vede chiaramente come l’area habitat più delicata non viene neanche sfiorata”.

Trasporti, indagine sulle imprese: bocciati ferrovie, strade e aeroporto

Ci vorranno circa quattro anni di cantiere dall’inizio dei lavori, che potrebbe avvenire già dal prossimo anno. Poi c’è il secondo stralcio fino al Silvestrini. “Ho già dichiarato pubblicamente che, con la presidente Tesei, ci stiamo adoperando al massimo perché sia risolto quanto prima anche il secondo problema, quello delle gallerie di Perugia, dove gli incidenti continuano a creare forti disagi a tutti coloro che le attraversano anche ad ogni manutenzione ordinaria”, continua Melasecche.

Nodo, studio del Pd: "Stralcio fino all'ospedale taglia il traffico di oltre il 35%. Costo aggiuntivo 200 milioni"

“Immaginiamo quando dovranno tra qualche mese essere affrontati i lavori di consolidamento strutturale con fresatura completa delle gallerie compreso l’arco rovescio che completa il tunnel sotto il livello del terreno. Anni di lavori che avrebbero potuto essere affrontati con serenità se tutto il lavoro che il mio assessorato sta portando avanti con professionalità e giusta determinazione fosse stato impostato qualche anno prima”.

Nodo, disco verde dai Comuni al primo tratto. I comitati del no chiedono la Valutazione d'incidenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.