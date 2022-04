Terni, Piediluco sogna un mondiale di canottaggio e rinnova torre, palestra e campo di regata

Giorgio Palenga 09 aprile 2022 a

Un mondiale è il sogno, magari prima testando il rinnovato impianto con una competizione giovanile, sempre di calendario e di spessore internazionale. Per poi proporsi per l’organizzazione di un evento veramente “top”. E’ quanto si prefigge Piediluco, in provincia di Terni, il cui Circolo Canottieri, presieduto oggi da Marina Lana, lavora ormai da anni a stretto contatto con la Federazione italiana canottaggio.

Basti pensare che il progettista dei vari interventi nel centro remiero Paolo D’Aloja - realizzati e in cantiere - è il presidente uscente dello stesso circolo, Fabrizio Di Patrizi. Sullo specchio lacustre più caro ai ternani vogano atleti da tutto il mondo ormai da parecchi anni. Come per il Memorial D’Aloja, la cui edizione 2022 è iniziata venerdì 8 aprile 2022, con al via quest’anno atleti in rappresentanza di 21 Paesi, per un “movimento” complessivo, considerati tecnici, dirigenti e accompagnatori vari, di qualche migliaio di persone, che hanno di fatto riempito gli alberghi di tutto il territorio per questo weekend.

Intanto buona parte dei lavori, per un importo complessivo di 800 mila euro, comprensivi di Iva e quant’altro, sono già stati ultimati. In primis la torre d’arrivo (foto in alto, a fianco la nuova palestra), che era uno delle priorità messe in calendario. Ebbene l’intervento è praticamente ultimato, anche se si deve parlare ancora di “consegna parziale” perché manca il rivestimento esterno.

La struttura è però già funzionante, così come gli atleti azzurri in ritiro stanno utilizzando la rinnovata palestra, la cui superficie è stata raddoppiata, portandola a 700 mq, standard olimpionico. Anche in questo caso deve essere perfezionata la sistemazione di spogliatoi e servizi igienici, di cui si sta facendo carico proprio il Circolo Canottieri.

Ora l’ultimo tassello è il campo di regata. Per portarlo ai livelli di omologazione per un mondiale è pronto un progetto da 440 mila euro, già finanziato dai canoni idrici. Tra gli interventi, il cablaggio di tutta la zona per collegare partenza e torre d’arrivo. Poi Piediluco sarà davvero al top a livello mondiale.

