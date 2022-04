Arrone, supermercato rapinato all'orario di chiusura: picchiato il titolare

08 aprile 2022 a

Una rapina a mano armata è stata messa a segno la sera di venerdì 8 aprile 2022, all’orario di chiusura, in un supermercato di Arrone, in provincia di Terni.

Ad essere preso di mira è stato il Conad City, che si trova in via Marconi. Secondo i primi accertamenti, i banditi sarebbero entrati in azione intorno alle 20, quando ormai non c’erano più clienti e il personale dell’attività commerciale stava ultimando le abituali operazioni prima della chiusura. I malviventi avrebbero agito in tre, irrompendo nel supermercato con il volto coperto.

Sotto la minaccia delle armi avrebbero intimato al personale di consegnare l’incasso, che da una prima stima dovrebbe essere di qualche migliaio di euro. Sempre secondo una prima ricostruzione, il titolare del supermercato ha opposto resistenza all’azione criminale e per questo è stato colpito. Sul posto, infatti, è stato fatto anche intervenire il 118 che ha prestato i primi soccorsi.

Poi i banditi sono fuggiti, con ogni probabilità a bordo di un’auto nella quale erano attesi da un “palo”. I carabinieri del comando provinciale di Terni sono intervenuti sul posto ed hanno avviato le indagini.

Sono stati istituiti subito posti di blocco che però, almeno fino alle prime ore della serata di venerdì 8, non avevano sortito effetto. I militari hanno ascoltato i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e avere una descrizione quanto più possibile dettagliata dei banditi.

