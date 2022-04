Scheggino, torna Il Diamante Nero. Domani, sabato 9 aprile, e domenica 10 la mostra mercato del tartufo. Il programma

Tommaso Marconi 08 aprile 2022 a

Prende il via domani, sabato 9 aprile, la quindicesima edizione de “Il Diamante Nero”, mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione, che si tiene a Scheggino, in Valnerina. Questa è la 15esima edizione e si riparte dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Si inizia domani mattina e si chiude nel tardo pomeriggio di domenica. Il Diamante Nero è da sempre la manifestazione di riferimento in Umbria per tutto ciò che riguarda il tartufo; all'iniziativa è infatti legata Urbani Tartufi, azienda storica di rilevanza internazionale che promuove la manifestazione in stretta collaborazione con il Comune, fin dai primi esordi. Dalla frittata da record, agli eventi culturali agli stand espositivi: confermati anche per quest'anno gli storici appuntamenti della tradizionale rassegna della Valnerina, in una due giorni all'insegna del divertimento, del buon cibo e dell'intrattenimento, con uno sguardo, più serio e composto, alla tragica situazione in Ucraina.

Ma andiamo per ordine: si parte alle 10 di domani con l'apertura degli stand espositivi, presso i quali i visitatori potranno trovare le eccellenze del territorio in quella che sarà una vera e propria presentazione dei prodotti tipici e artigianali dell'Umbria; seguiranno l'esibizione della Banda Musicale di Spoleto e la cerimonia inaugurale. E poi, la visita guidata presso il Museo del Tartufo Urbani, alle ore 11 (in replica nella giornata successiva e alla stessa ora), l'inaugurazione, alle 15,30, del Museo della fiaba, dove verrà dato spazio ai racconti dei bambini ucraini, a cura dell'Associazione Il Giardino di Matisse, e la dimostrazione, alle 16, di cava al tartufo, un'autentica truffle experience disponibile previa prenotazione; il servizio sarà fruibile anche nella giornata di domenica, sempre su prenotazione ma in un orario diverso, alle 11. La prima giornata de “Il Diamante Nero” si concluderà alle 16,30 con la lettura animata per i più piccoli delle Storie di Pinocchio a cura del Museo del giocattolo di Perugia presso il Museo della fiaba.

Quanto a domenica, nel cartello degli eventi, da segnalare la visita guidata, dalle 11,30 alle 13, alla chiesa di San Nicola, dove sarà possibile ammirare gli affreschi dello Spagna, in particolare quello raffigurante La Natività. Appuntamento nel primo pomeriggio, alle 15, con la performance dei bambini della Scuola Primaria Villa Redenta di Spoleto “Ma che genere di letture” e, a seguire, alle 17 con l'esibizione di Lucilla Galeazzi Trio a cura della Filarmonica Umbra in piazza Carlo Urbani. Ma il clou della manifestazione sarà alle 15,30, quando, sempre in Piazza Carlo Urbani, a lasciare a bocca aperta prima e a deliziare poi gli avventori sarà la frittata gigante da Guinness dei primati, che verrà cotta su una padella dal diametro di 2 metri e, per la sua preparazione, saranno utilizzate 2022 uova, come l'anno in corso, e 70 kg di tartufo. Prevista, per la seconda giornata della manifestazione, la presenza di alcuni ospiti d'onore: quasi certa, quella dell'attrice Giulia Petrini; da confermare, ma probabili, le visite delle sorelle Squizzato, conduttrici televisive, e di Sonia Giacometti, financial manager cinematografica legata a produzioni sia del piccolo che del grande schermo, come Don Matteo e Nati 2 volte e produzioni come Copperman con Luca Argentero e Mamma qui comando io di Federico Moccia. E, da quanto si è appreso dalla conferenza stampa inaugurale dell'evento tenutasi mercoledì, la produttrice esecutiva Giacometti verrà alla manifestazione anche in un'ottica lavorativa, dato che a breve sarà girato un film in Umbria, sotto la sua organizzazione, che coinvolgerà anche Scheggino.

