Umbria, i Rio Sacro lanciano il loro primo album

Rio Sacro, come una località dell’Appennino centrale, è il titolo del primo lavoro discografico dell’omonimo gruppo, uscito per l’etichetta umbra Jap Records e la romagnola L’Amor Mio Non Muore – Dischi. Il lancio è avvenuto venerdì 8 aprile. I Rio Sacro sono un duo principalmente strumentale nato nel gennaio 2020 dall’incontro fra il gualdese Edoardo Commodi e l’assisano Norberto Becchetti, chitarristi e compositori accomunati dalla passione per la musica strumentale e le colonne sonore. Dopo il primo brano pubblicato a giugno dello scorso anno, questa volta i Rio Sacro escono con un album che contiene composizioni strumentali inedite con sonorità trasversali che vanno dal blues al desert rock riletti in chiave mediterranea. “Un’esperienza sonora che è un viaggio attraverso geografie vissute e immaginate, in bilico tra il Morricone dell’epopea western, la creatività dei Calexico e le suggestioni noir dei portoghesi Dead Combo”, spiegano gli autori.

Prodotto da Edoardo Commodi e Norberto Becchetti con il supporto del polistrumentista Giulio Catarinelli, l’album vede la partecipazione del batterista/percussionista Michele Fondacci e della cantante Anna Calderini. I Rio Sacro sono di base un duo, ma tutto è pensato per essere anche un laboratorio aperto ad altri musicisti, sia per quanto riguarda le cose in studio che per l’attività live. A fine 2020 vengono pubblicati tre brani registrati e filmati dal vivo a La Pepita studio di Gualdo Tadino, con la presenza di Giulio Catarinelli al basso e Jacopo Baldinelli alla batteria.

A febbraio 2021 la band firma un contratto con l’etichetta discografica Alter erebus Press&Label per la realizzazione e la distribuzione del singolo Radio Notte, brano registrato e mixato alla Pepita Studio da Giulio Catarinelli e masterizzato da Andrea Corvo al Synthesis studio di Roma. Uscito nel giugno 2021 il brano Radio Notte è accompagnato da un videoclip girato fra i vicoli e le vie del centro storico e l’eremo di Santo Marzio di Gualdo Tadino, curato dalla regista e attrice Eleonora Cecconi. Ora arriva il primo album.

