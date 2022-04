Umbria, ospedale campo e farmaci oncologici da un milione di euro per l'Ucraina

Alessandro Antonini 09 aprile 2022 a

Farmaci oncologici per il valore di un milione di euro e l’ospedale da campo. E’ quanto la Regione Umbria ha messo a disposizione del direttore operativo per l’emergenza profughi ucraini della Prociv nazionale, Luigi D’Angelo. La lettera protocollata è stata inviata nei giorni scorsi agli uffici della struttura che fa capo a Fabrizio Curcio.

In particolare i farmaci oncologici sono stati reperiti con la collaborazione dell’Aucc e dell’azienda farmaceutica umbra Vim di Vincenzo Monetti. “Confermo che abbiamo messo a disposizione della Prociv nazionale per l’emergenza profughi ucraini medicinali oncologici per il valore di un milione di euro”, spiega il presidente di Aucc Giuseppe Caforio. “E’ un’iniziativa presa insieme alla Vim, che ci ha supportato in tutta la fase pandemica con farmaci e dispositivi di protezione nell’assistenza domiciliare, e con il responsabile della Protezione civile della Regione Stefano Nodessi Proietti”, continua Caforio. Palazzo Donini ha inserito nelle strutture messe a disposizione anche l’ospedale da campo acquistato per oltre tre milioni di euro nel 2020, durante la prima emergenza Covid, finanziato da Bankitalia. Da mesi giace - solo parzialmente utilizzato - davanti al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Il problema dell’utilizzo dell’ospedale da campo è legato ai sanitari da reperire. Per attivare i 38 posti letto (12 terapie intensive e 18 subintensive) della struttura finanziata da Bankitalia servono a regime 82 tra medici, infermieri e oss, considerando le turnazioni e i riposi. A questo si potrebbe sopperire con l’impiego di medici ucraini usciti dalle zone di conflitto. L’Umbria ne ha chiesti 35 al governo di quelli già a disposizione. L’ospedale da campo potrebbe essere trasferito anche nelle zone di guerra. E’ una struttura autonoma, da poter allestire, in un giorno, in qualsiasi luogo.

