Terni. Cascata delle Marmore, incassi record: in un anno 3,4 milioni di euro

Boom di visitatori alla cascata delle Marmore: a confermarlo sono gli introiti registrati dalla biglietteria: oltre 3,4 milioni di euro incassati. L’anno di riferimento è il 2021, in pieno periodo di pandemia e anno nero della crisi del mercato turistico, un dato che dunque evidenzia, o meglio conferma, quanto sia importante la Cascata per le casse del territorio.

Il Comune di Terni esulta definendo la cifra come “il più significativo dato di presenze, con numeri mai riscontrati prima”. Per la precisione, il parco della cascata delle Marmore ha ottenuto un introito pari a 3.438.705,50 euro, con apice raggiunto nel mese di agosto per quasi 1,5 milioni. La cifra più bassa è invece per gennaio 2021 con 359 euro.

“Si tratta di un dato – sottolinea l’assessore al Turismo, Elena Proietti - che ci consente di poter iniziare di nuovo a impiegare gli utili per conservare e creare nuovi posti di lavoro nell’ambito del turismo, per generare economia di sistema per tutto l’indotto e investire per la cura del territorio. Ci consentirà inoltre di creare nuovi prodotti turistici territoriali, di procedere con la promozione del territorio e con lo sviluppo di nuovi servizi ed eventi per animare il territorio e renderlo ancora più competitivo”.

Soldi che dunque potranno essere reinvestiti anche per la promozione e l’organizzazione di nuovi eventi in vista della prossima estate. “Con il programma di gestione del 2022, oltre a poter beneficiare di questi risultati – ha precisato la Proietti - potremmo finalmente investire per migliorare il sito della cascata delle Marmore, creare nuovi sistemi di collegamento con altri attrattori del territorio, nuove sinergie e programmi di valorizzazione e promozione. Per tutto ciò ritengo importante ringraziare, per l’ottimo lavoro svolto, il nostro ufficio delle Aree di Pregio, in particolare il dirigente Piero Giorgini e il funzionario responsabile Federico Nannurelli”.

Un lavoro sinergico e quindi vincente. Il periodo di pandemia non ha scalfito il parco della Cascata, anzi: proprio per l’esigenza di privilegiare le aree all’aria aperta, più sicure in chiave potenziali contagi, rispetto ai luoghi chiusi, è stato scelto da tanti turisti per gite e visite guidate di sentieri e zone circostanti. Lo sforzo però resta sempre quello di trasformare un turismo tipicamente ‘mordi e fuggi’ in un turismo statico, in grado di riempire gli alberghi con tutte le conseguenti favorevoli ricadute sul territorio una situazione che esiste praticamente da sempre nonostante le pressioni da parte di imprenditori, commercianti e addetti ai lavori che chiedono anche l’organizzazione di eventi per attrarre più gente possibile. La prossima prova del fuoco sarà il periodo pasquale dove la Cascata fa da sempre la parte del leone.

