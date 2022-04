Bimbo ucciso dalla mamma, per il perito è incapace di intendere. Il pm chiede nuovo esame

Foto: Belfiore

Francesca Marruco 07 aprile 2022

Battaglia in aula per la perizia psichiatrica eseguita su Katalin Bradacs, la 44enne ungherese che il 2 ottobre scorso ha ucciso a coltellate il figlioletto di appena due anni in un rudere di fronte al Lidl di Po’ Bandino. Il perito nominato dal gip, Angela Avila, il dottor Maurizio Marasco, l’ha infatti giudicata incapace di intendere e di volere e quindi non imputabile. Ma il sostituto procuratore titolare dell’inchiesta, Manuela Comodi ha chiesto l’annullamento della perizia stessa e ha sollecitato un nuovo esame da far svolgere a un collegio di periti, tra cui uno che parli l’ungherese. Pesanti infatti ieri sono state le critiche mosse dall’accusa e pure dall’avvocato Massimiliano Scaringella, e il legale che assiste il padre del piccolo Alez, Norbert Juhasz, che ritengono la perizia non eseguita in maniera corretta.

E’ stata ad esempio criticata la mancata somministrazione di test della personalità da parte dello psichiatra. Questo perché - avrebbe riferito l’esperto in aula - la donna non avrebbe compreso a sufficienza l’italiano e utilizzare un interprete avrebbe vanificato la valenza di simili esami. Nelle sette pagine di perizia si parla inoltre di presunti ricoveri per problemi psichiatrici avvenuti in Ungheria, ma l’assunto sarebbe basato solo sulle dichiarazioni di Bradacs senza alcun riscontro documentale. Per questi motivi il pm - a cui si è associato pure il legale di parte civile - ha chiesto un nuovo esame. Sempre da svolgersi con la formula dell’incidente probatorio che, di fatto, non è terminato. Il gip Angela Avila, si è infatti riservata una decisione sulla richiesta presentatale dal sostituto procuratore e ha convocato nuovamente le parti in aula per il 5 maggio prossimo.

Ieri mattina in aula Katalin Bradacs, assistita dall’avvocato Enrico Renzoni, ha scelto di essere presente. Secondo l’avvocato del padre della vittima, Bradacs non era incapace di intendere e di volere quando ha raccontato di non essere stata lei a uccidere il figlio inventando la storia dell’uomo di colore.

