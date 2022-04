Gubbio, Festa dei Ceri: fissate le regole. Mascherina obbligatoria e ingresso contingentato nella sala dell'arengo

Euro Grilli 07 aprile 2022 a

Mascherine obbligatorie al chiuso e all'aperto, niente bambini sui Ceri, ingresso contingentato nella sala dell'arengo del Palazzo dei Consoli alla fine delle girate della mattina. Queste alcune delle regole da rispettare la prima domenica di maggio (primo maggio) quando dopo due anni di stop causato dalla pandemia i Ceri saranno spiccati dai ceppi di pietra all'interno della basilica di Sant'Ubaldo per fare ritorno in città in attesa della Festa del 15. Proseguono intanto le attività di avvicinamento e di preparazione. Il sindaco insieme agli uffici competenti, ha già incontrato tutti i soggetti attuatori del Piano di sicurezza, che contempla, come nel 2019, la stretta collaborazione con la protezione civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il servizio sanitario e le associazioni volontarie per la sicurezza e i collegamenti radiofonici.

Torna la Festa dei Ceri. Mascherine all'aperto e stop agli eventi al chiuso per non permettere al Covid di rovinare il 15 maggio

Inoltre, dopo il colloquio di qualche giorno fa con il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Massimo D'Angelo, Filippo Stirati attende la convocazione da parte del prefetto del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si svolgerà prima di Pasqua. Intanto Capitani, Capodieci, componenti ceraiole stanno lavorando allo studio di soluzioni utili ad affrontare in sicurezza, rispetto alla pandemia ancora in corso, fasi specifiche della Festa per arrivare nel migliore dei modi al 15 maggio e nel contempo pensare anche ai Ceri Mezzani (22 maggio) e ai Ceri Piccoli (2 giugno). L'Università dei Muratori, scalpellini e arti congeneri Innocenzo Migliarini ha coordinato l'incontro tra i vari soggetti.

Tutti sono stati d'accordo nel ribadire l'esigenza delle mascherine anche all'aperto. Inoltre sarà vietato far salire bambini sia sopra ai Ceri sia sopra alle barelle, sarà consentita la presenza della sola banda comunale Città di Gubbio, che farà il suo ingresso da San Marziale. All'arrivo in piazza Grande i tre Ceri, fatta l'ultima virata, verranno presi in spalla dai Capodieci e dalle mute da loro indicate, che porteranno i Ceri dentro il Palazzo dei Consoli senza nessun'altra presenza. L'apertura e l'immediata chiusura del portone verrà gestita dall'Università dei Muratori. Le barelle, al loro arrivo, verranno collocate sotto la scalea e solo quando piazza Grande si sarà svuotata saranno portate dentro il Palazzo dei Consoli. “La discesa dei Ceri in città il prossimo 1 maggio - ha detto Stirati - è un momento di tangibile prova di consapevolezza da parte degli eugubini; le ordinanze che verranno emesse saranno solo un aiuto all'autodisciplina e responsabilità che sono già ben riscontrabili anche nelle riunioni ceraiole degli ultimi giorni. Il lavoro di tutti sta procedendo con solerzia e rapidità, e verrà condiviso passo dopo passo”.

