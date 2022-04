Maria Elia morta in ospedale a Perugia, nominato medico infettivologo

Francesca Marruco 07 aprile 2022 a

a

a

Per fugare ogni dubbio la Procura di Perugia ha nominato pure un infettivologo nell'inchiesta aperta in seguito alla tragica morte della 17enne, Maria Elia. Il dottor Marco Borderi, del policlinico Sant'Orsola di Bologna, affiancherà la dottoressa Donatella Fedeli, nell'individuare le cause della morte della giovane. Il suo ruolo si è reso particolarmente necessario vista la coinfezione riscontrata in sede ospedaliera alla ragazza. E pure per chiarire, senza tema di smentita, se Maria aveva contratto l'influenza H1N1 o l'H3N2. Il padre della giovane ha riferito infatti di aver avuto dai medici la comunicazione che la figlia aveva contratto “la suina, l'H1N1”. E che il dato sarebbe stato anche riportato in cartella clinica. Secondo quanto emerge, si trattava di una ipotesi inizialmente prospettata vista la presenza dell'influenza A, di cui sia l'H1N1 che l'H3N2 sono dui sottotipi. E in un caso o nell'altro, la profilassi sarebbe stata la stessa visto che l'H1N1 del 2022 non è la stessa che causò la pericolosa pandemia di suina del 2009. Ora è curabile.

Diciassettenne morta dopo il ricovero, ispezione ministeriale in ospedale

Ad ogni modo, in ospedale, dopo gli esiti degli esami di microbiologia sarebbe stato isolato appunto il sottotipo H3N2. Ma il nuovo perito non dovrà solo portare tutto il suo sapere per l'individuazione del virus che ha attaccato il corpo di Maria. Il suo bagaglio di conoscenze specifiche sarà dirimente anche per la questione relativa al batterio. La giovane infatti aveva contratto pure un'infezione da stafilococco aureo resistente alla meticillina. E la combinazione delle due infezioni l'ha portata nel giro di poche ore, e senza che nessuno potesse invertire la rotta, a un cedimento multiorgano che è stato per lei purtroppo fatale.

Il racconto del padre di Maria Elia: non è stata visitata prima del ricovero

I genitori della ragazza - assistiti dagli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza - chiedono di sapere se l'Mrsa Maria lo abbia preso in ospedale. Al Santa Maria della Misericordia, dove martedì c'è stata un'ispezione ministeriale proprio in seguito al tragico decesso della 17enne, si era tenuto anche un audit interno nella giornata di lunedì in qui tutti gli operatori sanitari coinvolti - molti di loro anche emotivamente provati - hanno ripercorso i momenti che hanno portato a quello in cui è stato chiaro che non c'era più nulla da fare. Dall'arrivo in pronto soccorso con una grave difficoltà respiratoria al trasferimento in rianimazione dove per lei è stata tentata qualunque cura. Il sospetto, nei reparti dell'ospedale è che quel batterio abbia prodotto una tossina che potrebbe essere stata responsabile di una necrosi tissutale a carico dei polmoni ma pure di quell'eritema che Maria aveva da un paio di giorni prima del ricovero.

L'ultimo saluto a Maria stroncata a 17 anni dopo un ricovero in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.