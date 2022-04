Maxi truffa col bonus facciate a Perugia: sequestrati 9 milioni di crediti fittizi

07 aprile 2022 a

a

a

Ben nove milioni di crediti fittizi. E' quanto ha sequestrato la guardia di finanza di Perugia, dando esecuzione a un decreto emesso su richiesta della Procura dal Gip del tribunale del capoluogo, nei confronti di quattro società che sarebbero coinvolte in una truffa relativa al bonus facciate.

Acquistano società e le portano al fallimento accumulando debiti per 50 milioni: otto misure cautelari

L’operazione trae origine dall’attività di analisi condotta dai finanzieri del Gruppo investigazione criminalità organizzata e volta a individuare profili di rischio connessi all’utilizzo distorto delle diverse misure agevolative. E così è emersa la posizione di una società, operante nel settore della consulenza aziendale, con sede legale fino alla seconda metà del 2020 a Spoleto e successivamente a Roma, dove però, da preliminari accertamenti esperiti, risulterebbe non operativa. Inoltre, l'unico dipendente era residente a Perugia fino al mese di dicembre del 2021.

In quattro mesi 17mila umbri si sono reinfettati a causa di Omicron 2

La stessa società, dopo articolate concatenazioni di cessioni da parte di imprese prive della benché minima struttura ed operatività aziendale, e di persone fisiche, gravate da precedenti penali e con limitate disponibilità reddituali, per lo più residenti in Campania, avrebbe acquisito la titolarità di crediti creati artificiosamente, in parte ancora presenti nel proprio cassetto fiscale e in parte ceduti a intermediari finanziari e, quindi, monetizzati. Le evidenti incongruenze fiscali, economico e finanziarie, tanto in capo ai soggetti che hanno generato i crediti quanto alla società cessionaria, nonché le anomalie delle transazioni e dei dati inseriti nella piattaforma web di cessione dei crediti sono stati ritenuti concreti e sufficienti indizi dell’esistenza di uno strutturato meccanismo fraudolento. Il Gip quindi, valutata la configurabilità delle ipotesi di reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e truffa, in accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, ha disposto il sequestro delle quote societarie e di crediti, attualmente presenti nel cassetto fiscale, pari a quasi nove milioni di euro.

Diciassettenne morta dopo il ricovero, ispezione ministeriale in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.