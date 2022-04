Amelia, completati i lavori di restauro. Riapre lo storico bar dei fichi Girotti

07 aprile 2022 a

Si profila un ritorno all'antico per il bar Leonardi di piazza XXI Settembre ad Amelia. Dopo una lunga parentesi in cui lo storico locale cittadino è stato gestito da terze persone e dopo il restauro dei locali, la famiglia Leonardi ha deciso di riacquisirlo e tornare ad aprirlo al pubblico in quello che è considerato da tutti il salotto buono della città. Saranno i coniugi Samuele Pagliaricci e Maria Serena Cifoletti a far vivere il bar (nella foto) secondo un’antica e consolidata tradizione di famiglia. Con alcune caratteristiche irrinunciabili: innanzitutto la pasticceria fatta in proprio grazie alla formazione di Samuele Pagliaricci, che partendo dal gelato si è poi specializzato anche come pasticciere. Il gelato avrà comunque la sua parte mentre resta uno degli elementi di punta la vendita e la promozione dei fichi Girotti, un’eccellenza gastronomica di Amelia.

Il bar (nella foto) espone da decenni all'ingresso una targa smaltata d'epoca che pubblicizza il dolce tipico della tradizione amerina. Inoltre la famiglia Leonardi Cifoletti ha da tempo acquistato l'azienda artigianale produttrice dei fichi al cioccolato, che vengono prodotti in laboratorio ad Amelia e distribuiti in tutto il mondo, ma venduti direttamente dal produttore al consumatore proprio al bar Leonardi. Molte persone si sono ritrovate all'inaugurazione del bar rinnovato, ammirando anche un affresco alle spalle del bancone, che raffigura la storia della città. Amelia è nota per i suoi fichi sin dall’epoca romana e quelli con il marchio Girotti sono un’eccellenza gastronomica conosciuta anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.

Per l'esattezza sono rotelle di fichi che vengono farciti con della frutta secca per poi essere pressati. Oltre a quelli classici esistono anche delle varianti con i canditi, le mandorle tostate, il cioccolato e le noci. La riapertura del bar Leonardi nel cuore di Amelia è stata accolta dai residenti con grande soddisfazione.

