Covid in Umbria, più guarigioni che nuovi positivi. Chi non è vaccinato rischia. Ancora due morti

Il bollettino Covid dell'Umbria relativo alla giornata di oggi, mercoledì 6 aprile, evidenzia un ulteriore calo della curva dei contagi o quanto meno degli attualmente positivi "ufficializzati" dalla Regione. Sono 240 in meno rispetto alla giornata di ieri, martedì 5 aprile. Per l'esattezza 16.367. Nelle 24 ore prese in considerazione, i tamponi positivi sono stati 1.473 rispetto agli 8.526 esaminati (2.252 molecolari e 6.274 antigenici). Il tasso sale al 17.27%, quasi due punti in più rispetto al giorno prima, quando era stato del 15.32%. Va però sottolineato che nello stesso arco temporale le guarigioni certificate sono state 1.711. Quindi sono più gli umbri usciti dall'incubo Covid che quelli che vi sono entrati. Purtroppo ancora due decessi che portano il numero complessivo a 1.824, tante le vittime dall'inizio della pandemia. I positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria sono 282, due in meno del precedente bollettino: 207 in area medica Covid, 72 negli altri reparti ospedalieri e 3 in terapia intensiva (dato invariato).

Andando oltre i dati prettamente numerici, la professoressa Daniela Francisci, direttrice della clinica di malattie infettive dell’ospedale di Perugia, nel corso di una videoconferenza per fare il punto della situazione, ha spiegato che il 60% dei ricoverati era in ospedale in seguito ad altre patologie e si è scoperto poi positivo. Una situazione che conferma che continuano a esserci pazienti gravi per patologia Covid, soprattutto anziani con comorbidità. I pazienti ricoverati per Covid che non sono vaccinati, presentano un quadro grave come è accaduto nelle ondate precedenti.

Nel corso della video conferenza, Francisci ha citato il caso di una donna di 82 anni che è stata ricoverata per Covid e in seguito è deceduta. La vaccinazione le era stata sconsigliata perché aveva altre patologie: chi non è vaccinato presenta un quadro più severo. Rispetto alle cure ha sottolineato che sono disponibili 530 trattamenti con antivirali orali, mentre non c’è disponibilità dell’anticorpo monoclonale Sotrovimab.

