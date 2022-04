Città della Pieve, carabinieri arrestano 29enne albanese per spaccio di cocaina: condannato ed espulso

06 aprile 2022 a

a

a

Nuova operazione dei carabinieri di Città della Pieve, in provincia di Perugia, che nella giornata del 31 marzo hanno notato nei pressi di Fontignano - frazione del Comune di Perugia - un uomo che effettuava delle manovre repentine a bordo della propria auto. E così, dopo tutti i controlli del caso, i militari hanno scoperto che l'uomo, un albanese, aveva con sé della cocaina: arrestato, è stato condannato a otto mesi ed espulso dal territorio nazionale.

Nasconde la droga negli ovetti Kinder e spaccia su Signal: arrestato 30enne

Ma andiamo per ordine. I militari, dopo aver notato l'auto sospetta, l'hanno raggiunta e fermata per procedere a un controllo più approfondito. All'interno del mezzo, come detto, c'era un 29enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, nel corso delle operazioni i carabinieri hanno ritrovato tredici involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi circa e 310 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente era stata nascosta dentro due piccoli contenitori di plastica, utilizzati per contenere le sorprese degli ovetti di una nota marca dolciaria, che erano stati posizionati all'interno di un vano del cruscotto, al di sotto dello sterzo. I militari lo hanno trovato solo a seguito di una minuziosa verifica di tutte le parti del veicolo.

Le sbatte la testa sul cruscotto e la picchia: denunciato 54enne

Così il 29enne, condotto in caserma, è stato tratto in arresto poiché ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto la custodia del presunto spacciatore all’interno delle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di venerdì primo aprile, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato. L’uomo ha quindi ricevuto la condanna a otto mesi di reclusione, una multa di 800 euro, oltre all’espulsione dal territorio nazionale. Lo stupefacente e la somma di denaro contante sono stati sequestrati.

Neopatentata alla guida in stato di ebrezza: sanzione dei carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.