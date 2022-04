Covid variante XE, Remuzzi: "Diffusione iniziata". Ecco perché preoccupa e cosa fa essere ottimisti. Fondamentale il vaccino

06 aprile 2022 a

Nuova variante Covid: si chiama XE. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e professore di Nefrologia all’Università degli Studi di Milano, in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato a che punto è la pandemia, quali sono gli aspetti confortanti e quali quelli che non possono far abbassare la guardia. Secondo Remuzzi "abbiamo cinque ragioni per essere ottimisti e tre motivi di preoccupazione". Elenca subito le fonti di speranza: "Nel 1889, a San Pietroburgo, è scoppiata quella che è stata chiamata “influenza russa”, una vera e propria pandemia diffusa in tutto il mondo, con un milione di morti accertati. Non è stato sottolineato abbastanza che le similitudini con la situazione attuale sono notevoli: il presunto responsabile è un coronavirus (OC43), l’infezione provocava una polmonite severa e uccideva soprattutto gli anziani. Pur senza vaccini e farmaci a contrastarlo, il virus è rimasto aggressivo per alcuni anni (e tre ondate) per poi spegnersi”. Il confronto con il Covid è giudicato "impressionante". "OC43 circola ancora ed è uno dei tanti patogeni del raffreddore. Possiamo sperare che sia questo il finale della storia. Ma non avverrà domani". E gli altri fattori che alimentano l'ottimismo? Secondo Remuzzi intanto presto si dovrebbe registrare una nuova discesa dei casi che potrebbe proseguire fino a luglio, poi il fatto che la popolazione italiana è quasi tutta vaccinata o infettata e quindi ha sviluppato una base protettiva. E ancora: Omicron tende a localizzarsi generalmente nella parte alta delle vie aeree e infine oggi i sanitari hanno a disposizione anche antivirali e anticorpi monoclonali e le industrie farmaceutiche "stanno lavorando a farmaci che siano in grado di contrastare le possibili varianti".

Ma ci sono anche motivi di preoccupazione. Il primo è quello che sta accadendo a Hong Kong: "Un’ondata pesantissima - spiega Remuzzi al Corriere della Sera - che dimostra in modo inequivocabile come Omicron non sia poco pericolosa in una popolazione, soprattutto anziana, poco vaccinata. Solo il ciclo completo con tre dosi ci può proteggere da questa e altre varianti" e in Italia ci sono ancora un milione e 200 mila over 70 che non hanno completato il ciclo vaccinale. Stessa cosa nella fascia tra i 5 e i 12 anni dove la copertura è ferma al 34%, mentre per gli under 5 ancora non esiste il vaccino. Altro motivo di preoccupazione, le percentuali di vaccinati nei paesi africani che sono bassissime. Infine il Long Covid che interessa persone "che non sono né malate né sane e che peseranno nei prossimi anni sul sistema sanitario. C’è però una buona notizia: secondo gli ultimi studi, citati in un editoriale su Nature, la vaccinazione con tre dosi riduce del 50% il rischio di complicanze nel lungo periodo dopo l’infezione".

Sulla variante XE, Remuzzi spiega che deve preoccupare perché "si tratta di una variante ricombinante, ovvero che ha unito in sé parti di Omicron BA.1 e di Omicron BA.2. Al contrario di altri ceppi ricombinanti, come Xd e Xf (mix tra Delta e Omicron), che non hanno grande diffusione, Xe sta prendendo piede in Inghilterra e ci aspettiamo che possa essere già presente anche in Italia". L'intervista si chiude con l'invito a continuare a indossare le mascherine: "E' fondamentale mantenere questo semplice presidio di sicurezza, considerando che lo scenario è in forte evoluzione".

