Umbertide, ripresi i lavori per la costruzione della moschea

Sono ripartiti i lavori per completare la costruzione della moschea o, per dirla in altre parole, del Centro islamico di via Madonna del Moro a Umbertide.

E il fatto non è passato inosservato, anzi è stato rilanciato polemicamente da Umbertide cambia (Uc in sigla) che anche nella precedente legislatura, con un’altra maggioranza, aveva picchiato duro sull’argomento. “Quelle ruspe che in campagna elettorale i leghisti avevano già prenotato per buttare giù la nascente moschea sono in realtà servite, giustamente, per risolvere un problema idrogeologico e consentire di portare a termini i lavori di costruzione del Centro islamico”, scrive in una nota il raggruppamento civico che ha in Giovanni Codovini il capogruppo consiliare.

Che così prosegue: “Quindi, nel silenzio più totale della giunta del sindaco Luca Carizia, il luogo di culto musulmano si farà. Però sotto traccia. Come quando le amministrazioni precedenti avevano concordato e consentito prima l’acquisto dei terreni e poi una prima edificazione. Ancora una volta si rivela dunque tutta la continuità del governo delle destre: per i progetti, copiati, per gli assessori, replicati, per i metodi, perfettamente acquisiti. E pensare che la Lega aveva scomodato tv nazionali ed il suo leader maximo, Matteo Salvini, in una feroce campagna di comunicazione, nonchè presentato una denuncia formale contro la realizzazione della moschea”. E giù botte, metaforiche s’intende, a Luca Carizia: “il sindaco ha pure richiesto, con pagamento a carico delle casse pubbliche, un parere “pro veritate” per disbrigare la complessa matassa giuridico-politico avuta in eredità dai suoi predecessori”.

Nessuna volontà di fare ostruzionismo ribadiscono dalle parti di Uc: “Beninteso, allora come ora Umbertide cambia riconosce il pieno diritto della comunità musulmana di avere un suo luogo di culto, che però mai avremmo pensato in quello spazio, per una questione di dignità. A quando dunque l’inaugurazione? Noi ci saremo, se invitati. Lei signor sindaco?”

