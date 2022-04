Perugia, Festival del giornalismo: inviate raccontano la guerra delle donne

06 aprile 2022 a

Oltre dodici ore piene con il Festival internazionale del giornalismo ( clicca qui ). Si presenta così la prima giornata della ritrovata manifestazione realizzata da Arianna Ciccone e Chris Potter in corso di svolgimento a Perugia fino a domenica 10 aprile.

Torna il Festival del Giornalismo: il programma e le location degli eventi



Tra i tanti temi della prima giornata segnaliamo quello che riguarda le donne e la guerra. Sul tema sono due gli appuntamenti nel programma della prima giornata: alle 17 in sala del Dottorato si terrà Le guerre delle donne, ovvero l’Afghanistan, l’Africa e l’America Latina nei racconti di tre coraggiose giornaliste: Lucia Capuzzi, Barbara Schiavulli ed Emanuela Zuccalà. E, precedentemente alle 15,30 in sala Raffaello all’hotel Brufani, grandi donne del giornalismo italiano raccontate a fumetti: Oriana Fallaci, Giuliana Sgrena e Ilaria Alpi, con la partecipazione di Giuliana Sgrena ed Eva Giovannini.

Nella giornata si parlerà anche di geopolitica dell’informazione secondo i nuovi scenari dall’attualità, di trend tecnologici che ridefiniscono l’infosfera conosciuta fin qui, la cloudificazione' dei dati e l’impatto sul lavoro giornalistico.

Molto atteso l’incontro dal titolo Liberi fino alla fine: eutanasia e libertà di scelta alle 18 in sala dei Notari a palazzo dei priori con Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni e promotore del referendum sull’eutanasia; Laura Santi, attivista e giornalista; Marco Annoni, esperto di bioetica, ricercatore, coordinatore del Comitato Etico della Fondazione Veronesi, moderati da Francesca Biagiotti (Rai News 24).

A seguire, alle ore 18,30 insala Raffaello, la giornalista Cecilia Sala con Francesca Milano di Chora Media raccontano la Forza del Daily, ovvero l’ascolto audio dell’informazione via podcast, un rito quotidiano che entra nelle abitudini delle persone e richiede una attenzione diversa.

Alle ore 19 nella sala del Dottorato, moderati da Vanessa Roghi, storica e autrice di documentari per la Grande Storia di Rai3, salgono in cattedra studenti e insegnanti per sollevare un dibattito costruttivo sui problemi strutturali della scuola, al di là dell’emergenza pandemica e sociale in corso.

Alle ore 21, chiude la prima giornata dell’Ijf, il giornalista Marco Damilano che con il suo podcast Romanzo Quirinale racconta le stagioni più misteriose della storia d’Italia e i segreti delle battaglie per la Presidenza della Repubblica. Per la fruizione degli incontri si ricorda che l’accesso è totalmente gratuito e sarà libero fino a esaurimento posti. Il punto di accoglienza è situato in sala Oderisi all’hotel Brufani, dalle 9 alle 19, per tutti i giorni della manifestazione. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul sito, nella scheda di ogni evento in programma e di ogni speaker partecipante. E’ possibile seguire le dirette anche sul canale YouTube e sulla piattaforma video. Tutti gli eventi saranno poi disponibili on demand.



