Ex Novelli di Spoleto, cassa integrazione prorogata per un altro anno

Chiara Fabrizi 06 aprile 2022 a

a

a

Via libera ad altri dodici mesi di cassa integrazione straordinaria per il centinaio circa di lavoratori, compresi quelli agricoli, ancora in organico al ramo uova della ex Novelli, mentre le Rsu aziendali sono chiamate a vigilare sul rispetto della rotazione tra i dipendenti. L'accordo è arrivato lunedì in Regione al termine di un summit a cui hanno partecipato anche i delegati sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e l'avvocato Pavarotti in rappresentanza delle curatele di Alimentitaliani e Gruppo Novelli, che sperano di vendere l'azienda e i relativi asset con la terza asta (le prime due sono andate deserte) pubblicata ormai un mese fa e in scadenza a fine maggio.

La Corsa dei Vaporetti cerca sponsor per i ragazzi

L'operazione di cessione vale almeno 7,3 milioni, a tanto ammonta l'offerta minima indicata nelle carte della procedura, ma che inizialmente girava intorno ai 14 milioni. In pole per l'acquisizione c'è Eurovo attraverso la società controllata Liberelle, anche se la storia decennale della Novelli ha certamente insegnato massima cautela, motivo per cui si attende la scadenza dei termini per capire se effettivamente il gigante industriale si farà davvero avanti per rilevare l'azienda. Ad accompagnare i lavoratori in questa fase, definita cruciale da tutte le parti in causa, sarà la cassa integrazione straordinaria (cigs) che, secondo una circolare inviata unitariamente dai sindacati ai dipendenti della ex Novelli, prevede che le eventuali riduzioni dell’orario di lavoro debbano essere comunicate ogni venerdì alle maestranze, con l’azienda che si è impegnata a rispettare i criteri di rotazione tra i dipendenti che di volta in volta resteranno a casa.

Si salva dal Covid e dopo un anno torna in ospedale con un regalo

Sul punto si è stabilito anche un metodo di verifica che ricade in capo alle Rsu chiamate a effettuare un controllo mensile onde evitare disparità di trattamento tra il personale. L’accordo siglato lunedì, comunque, contempla anche la possibilità delle zero ore settimanali, ovvero che le maestranze non lavorino proprio e che tutti i turni vengano coperti con la cassa integrazione, che scatterà dal 2 maggio e durerà dodici mesi.

Nuovi orari per la Ztl, il Comune apre ai ristoratori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.