Foligno, si toglie la vita al pronto soccorso dell'ospedale

05 aprile 2022 a

a

a

Tragedia all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Un uomo di nazionalità straniera residente nelle Marche, 59 anni, si è tolto la vita con un gesto "repentino e imprevedibile" come spiega in una nota l'Usl mentre era in attesa di ritirare il referto nell'area del Pronto soccorso.

Drammatico incidente stradale: un morto e un ferito grave

Trasportato dal servizio 118 al San Giovanni Battista per un presunto problema neurologico in seguito a un attacco epilettico, l’uomo è stato sottoposto dai sanitari a Tac, elettroencefalogramma e visita neurologica. In attesa del referto, "senza dare nel comportamento e nell’atteggiamento avvisaglie di alcun tipo, con un gesto inconsulto, si è procurato una gravissima lesione. Immediato l’intervento dei sanitari, rianimatori e anestesisti, per salvargli la vita ma ogni tentativo è risultato vano” ricostruisce sempre l'Usl in una nota stampa. L'uomo si sarebbe procurato la lesione con un coltello coprendosi con alcuni indumenti.

Aveva rapinato una coppia di anziani: giovane finisce agli arresti domiciliari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.