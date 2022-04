Narni, tragico schianto in moto. Muore un operaio di 45 anni

05 aprile 2022 a

Ancora un tragico incidente stradale nella tarda mattinata di martedì 5 aprile. In strada di Treie, nei pressi di Taizzano di Narni, ha perso la vita un uomo di 45 anni mentre era in sella sua moto Hornet di grossa cilindrata. Il 45enne, di origini sarde ma residente da tempo nel Narnese, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è volato sull'asfalto per diversi metri. L'urto è stato molto violento e le lesioni gli sono state fatali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Narni, coordinati dal comandante Antonio Bubba, insieme al 118.

Inutili i soccorsi per l'operaio che è morto sul colpo. Pare che nell'incidente stradale non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Non sono stati rilevati segni di frenata e il luogo dell'incidente mortale si trova lungo un rettilineo con una leggera curva. Il tratto stradale, dunque, non risulta particolarmente rischioso. I vigili urbani hanno bloccato il traffico temporaneamente per consentire l'esecuzione dei rilievi. Ora spetterà al magistrato deciderà sull'eventuale esame autoptico mentre la moto, come è di prassi in questi casi, sarà posta sotto sequestro.

Non si esclude che il tragico incidente stradale sia stato causato da un improvviso malore, ma al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

