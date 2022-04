Covid in Umbria, occupazione posti letto al 40%: è record nazionale

Alessandro Antonini 05 aprile 2022 a

a

a

Tocca il 40% l’occupazione dei posti letto ordinari da parte di pazienti Covid: è il dato umbro, certificato da Agenas, che fa registrare il record negativo nazionale. La media italiana infatti si attesta sul valore del 15%, che equivale alla soglia di rischio. Il cuore verde stando a questi dati sta di 25 punti percentuali sopra.

Situazione ribaltata per le terapie intensive: Umbria al 2% di occupazione mentre la media nazionale è al 5% (valore limite 10%).

Sanità, altre 50 mila prestazioni ambulatoriali bloccate in liste d'attesa

L’Umbria è una delle 7 regioni italiane in cui risalgono i ricoveri Covid. Un elemento che se non mette in crisi i reparti di rianimazione, impatta comunque sui servizi non Covid con un’occupazione dei posti letto che non si ricordava dall’aprile 2021.

Senonché stando all’ultimo report la percentuale dei ricoverati ordinari infettati hanno scoperto di avere il Covid dopo l’arrivo in ospedale - dove si fa il tampone in entrata - a seguito di altre patologie.

Avanzano oltre 643 mila dosi di vaccino anti Covid in regione. D'Angelo: "Diamole all'Africa"

Intanto in base al bollettino quotidiano aggiornato alle 8 di lunedì risultano altri 305 attualmente positivi in meno. A seguito di 500 nuovi contagi e 802 guariti nelle ultime 24 ore monitorate, la quota degli umbri che hanno il virus in questo momento è scesa a 17.348. I ricoveri di positivi sono saliti a 269 (+2) mentre le rianimazioni occupate sono 3 (+1). Altri tre i morti nell’ultimo giorno considerato. Sono stati effettuati 3.266 tamponi, di cui 2.734 antigenici e 532 molecolari.

Il tasso di positività si attesta al 15,3%. Il giorno precedente era al 14,17%. A complicare le cose per il servizio sanitario è il numero importante di operatori - medici, infermieri e oss - che sono attualmente positivi al Covid. Se ne contano oltre 400. Con la fine dello stato di emergenza viene meno anche il contingente straordinario assegnato dal ministero.

Squilibrio nei conti per i treni regionali: ipotesi revisione dei servizi e aumento dei biglietti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.