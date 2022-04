Spoleto, con due euro vince casa e 200 mila euro

04 aprile 2022 a

Nell’estrazione di domenica 3 aprile a Spoleto è stata vinta una casa e 200 mila euro subito grazie al VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il 5 è stato centrato a Spoleto nella tabaccheria di Danila Mariani Zucchi di Viale Trento e Trieste, 175 con una schedina Tastiera di due euro. La combinazione vincente è stata: 2-5-11-24-25.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 174 le case assegnate. Dopo la vittoria in provincia di Cosenza a metà marzo domenica 3 il 5 è tornato a regalare 500mila euro, stavolta in Umbria.

Il premio complessivo è costituito d appunto da 500mila euro, di cui solo 200 mila in denaro. Il resto è il valore dell'immobile. Inutile dire che nella città del Festival è subito scattata la caccia al fortunato o fortunata. Per riscuotere il premio, i vincitori potranno presentare la ricevuta vincente negli uffici premi Sisal di Milano (Via A. Tocqueville 13) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89).

