Tabacco, da Arpt e Agricoper il consenso per l'accordo con Deltafina

04 aprile 2022 a

a

a

Le cooperative Arpt e Agricoper, entrambe della Opta (l’Organizzazione produttori tabacco), hanno espresso la loro adesione a un accordo commerciale con Deltafina, società che fa parte del gruppo multinazionale Universal Leaf Tobacco Company, leader mondiale nell’attività di trasformazione e vendita di tabacco.

Assente, per il momento, un accordo formale unitario perché manca il pronunciamento della cooperativa Fat (Fattoria autonoma tabacchi), che non ha ancora dato segnali di apertura o contrarietà. A renderlo noto fonti interne alla contrattazione, le quali assicurano di essere giunti alle battute finali per la chiusura della trattativa sindacale finalizzata a mettere in sicurezza i posti di lavoro delle maestranze umbre del settore tabacchicolo, aspetto da sempre al centro dell’impegno di tutti gli attori in gioco. Grazie alla sottoscrizione dell’accordo, le quantità di tabacco da lavorare previste rimarranno pressoché invariate, andando a supportare e a garantire la continuità della filiera del tabacco.

