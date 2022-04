Narni, Lucarelli vince le primarie. Sarà il candidato sindaco del centrosinistra

04 aprile 2022 a

Lorenzo Lucarelli vince le primarie a Narni con il 76,7 per cento dei voti. Sarà lui a guidare il campo largo del centrosinistra alle amministrative di giugno come candidato sindaco. Sono stati 1.766 i votanti nei 15 seggi allestiti, rimasti aperti dalle 8 alle 20 di domenica 3 aprile, grazie al contributo di oltre 100 volontari. Sono state 1340 le preferenze per l’assessore dem, 420 quelle per il socialista Marco Mercuri (23,3 per cento). “E’ stata una giornata di festa per la democrazia, per la città, per il centrosinistra e per il Pd”, sottolinea il segretario provinciale Pd Fabrizio Bellini. E poi aggiunge che “la partecipazione è stata ampia e incoraggiante e ci conforta rispetto all’equilibrio e alla correttezza del percorso di grande apertura e responsabilità che si è voluto costruire a Narni.

Ora, con Lucarelli, saremo al lavoro perché i contenuti e i progetti rimangano al centro e soprattutto perché da domani si rafforzi l’unità d’intenti della coalizione e del civismo che si riconosce nei valori del centrosinistra per dare a Narni il domani che merita”. “Per la prima volta abbiamo organizzato e celebrato le primarie per la scelta del candidato sindaco - spiega il segretario Pd di Narni Fabio Svizzeretto. Le abbiamo volute e le abbiamo organizzate con impegno e spirito costruttivo, certi che nelle occasioni di partecipazione si rafforzino le ragioni dello stare insieme.

Abbiamo lavorato per riattivare una rete, politica e civica, d'impegno e di elaborazione e la bella affluenza di oggi ci da ragione delle nostre scelte. Con Lorenzo Lucarelli, insieme a tutta la coalizione, siamo impegnati perché le idee camminino insieme alle persone, nel solco dell’apertura e della partecipazione”. “Con le primarie - sottolinea il segretario regionale Tommaso Bori - il Partito democratico a Narni si è fatto laboratorio di un percorso aperto e plurale che tiene insieme una colazione che va dal Movimento 5 stelle ai Socialisti, passando per le realtà del civismo, in cui il Pd è architrave. Obiettivo: cementare il campo largo elaborato dal segretario nazionale Letta. A Narni abbiamo dimostrato grande generosità, responsabilità, spirito di condivisione e attenzione all’esigenza di premettere valori comuni e progetto alle ambizioni personali di ciascuno. È il modello che ci consente di aprirci alla realtà del territorio e di mettere insieme idee e impegno per il futuro. Da oggi saremo tutti insieme per investire sulla città con ambizione e sguardo lungo”.

