Spoleto, la Corsa dei Vaporetti cerca sponsor per i ragazzi. L'appello dell'organizzazione

Rosella Solfaroli 03 aprile 2022

“Non chiediamo nulla per l’organizzazione, ci aspetteremmo invece che tutti coloro che hanno permesso ai ragazzi di correre, lo facciano ancora”. E’ questo l’appello che lancia Fabrizio Luchetti, presidente dell’associazione Vaporetti Spoleto, manifestazione che riprende, dopo due anni di stop causa pandemia, dal 17 al 19 giugno. Una manifestazione che vanta importanti tradizioni in città. Nata nel dopoguerra da goliardi universitari, si è poi evoluta fino ad arrivare a livelli di competizione al limite del possibile.

“Ci terremmo a fare una edizione di grande livello, quindi speriamo che tutti quelli che hanno collaborato con noi in precedenza tornino a farlo - aggiunge Luchetti - in modo che possiamo fare una edizione meglio delle precedenti. Capiamo benissimo che la gente vive una situazione non rosea, non è un problema economico ma di supporto. Ci terremmo che il numero dei vaporetti fosse alto, non vorremmo che calassero. Sì perché questo è un dubbio che abbiamo. Soprattutto per quanto riguarda la partecipazione dei ragazzi che hanno voglia di prendere parte alla gara ma che, senza sponsorizzazioni, non hanno la possibilità di realizzare il mezzo con cui correre. Per quanto ci riguarda abbiamo dei riscontri molto positivi anche dalle istituzioni. Dal Comune di Spoleto in primis ma anche da chi non ci ha mai appoggiato, la Regione. Vorremmo ripartire dopo questi due anni di fermo in maniera importante”.

E anche se di numeri ancora il presidente non vuole parlare, anche perché le iscrizioni dovrebbero partire solo a fine mese “di riscontri positivi ne abbiamo comunque avuti – aggiunge Luchetti - ci piacerebbe che questa edizione fosse almeno uguale a come sono state le ultime, dove hanno corso 70 equipaggi. Molto importante per noi, poi, a proposito di collaborazioni, è il progetto con le scuole. Ad esempio, c’è il corso moda dell’Iis tecnico professionale che pure quest’anno ci realizza i vestiti per le Miss. Oltre all’Avis, naturalmente. Da sempre al nostro fianco”. In cantiere, però, c’è anche il progetto per ampliare la manifestazione a una settimana, così che possa diventare attrattiva anche per la gente di fuori Spoleto. La presentazione dei vaporetti ci sarà l’11 giugno in piazza Oberdan (piazzetta dell’Erba), mentre la corsa si svolgerà il 17, 18 e 19 giugno lungo il percorso tradizionale. “Nella settimana tra le due date abbiamo pensato di organizzare degli eventi paralleli per vivacizzare la vita della città anche nei giorni infrasettimanali – conclude Luchetti - siamo certi che tutti coloro che ci hanno sostenuti negli anni vorranno riprendere a sostenerci per consentire alla manifestazione di raggiungere se non superare i livelli delle precedenti edizioni”.

