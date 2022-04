Umbria, profughi ucraini decidono di tornare a casa per aiutare la resistenza

Alessandro Antonini 03 aprile 2022 a

Sono stati tra i primi profughi ad arrivare in Umbria, sabato 26 febbraio, a due giorni dall’inizio del conflitto.

Scappavano da Ternopil, avevano paura delle bombe.

Alona e i suoi due bambini ieri sono ripartiti alla volta di casa. Per aiutare i civili e supportare la resistenza.

E riabbracciare il marito che è restato in patria per opporsi all’occupazione russa. “Piangevano tutti i giorni, si sentivano in colpa a restare qui in Italia senza poter aiutare amici e parenti.

Hanno aspettato che la situazione si tranquillizzasse e sono ripartiti”, spiega Laryssa Kazmirchuk, moglie di Dmytro, l’operaio ucraino - umbro d’adozione sin dal 2007 - che giovedì 25 febbraio scorso è andato al confine con l’Ungheria per portare in Italia, ospiti a casa sua, Alona e i suoi due figli. Dmytro è originario di Ternopil ed è un amico d’infanzia del marito di Alona. “Sono stati nostri ospiti per oltre un mese qui dove abitiamo a Santa Maria degli Angeli - continua Laryssa, che ha origine ucraine e bielorusse ed è nata in Crimea - e tutti i giorni ci hanno detto che volevano tornare a casa per dare supporto alla popolazione e a chi resiste, con il volontariato. Inizialmente sono scappati per paura, anche perché il marito li ha spinti a farlo. Ma loro volevano tornare, si sentivano in colpa a stare qui. Quando se ne sono andati, oggi (ieri per chi legge) alle 11 con un pulmino diretto a Ternopil avevano il fuoco negli occhi, erano contenti di tornare a casa per essere utili alla causa dell’Ucraina. Avrebbero voluto farlo prima ma il marito, con cui si sentivano tutti i giorni, li ha frenati. Ora la situazione sembra più tranquilla nella zona occidentale, e a Ternopil in particolare, speriamo resti così. Ma la paura è che da un momento all’altro possa verificarsi una nuova escalation. Alona e i suoi bambini però non hanno paura e hanno deciso di tornare”.

Insieme ai bagagli hanno portato anche molti viveri e beni di prima necessità per loro e per altre persone in difficoltà. Le raccolte di pacchi alimentari, medicine e vestiti da inviare in Ucraina a casa Kazmirchuk sono andate avanti per tutto il mese e oltre di conflitto. Lo stesso Dmytro la settimana dopo che aveva portato in Italia Alona e i bambini è tornato con un amico, alla guida di un furgone, alla volta del confine polacco per consegnare gli aiuti. Storie di ordinaria solidarietà che anche in Umbria non si contano più.

