Umbria, neve a Castelluccio di Norcia e nel Perugino: a Forca Canapine registrati -7 gradi. Il video

02 aprile 2022 a

a

a

Nevica in piena primavera. E non è uno scherzo. Oggi - sabato 2 aprile 2022 - copiosi fiocchi di neve hanno imbiancato l'Umbria. A iniziare da Castelluccio di Norcia. Tutto filmato live dal sito castellucciowebcam.it ( clicca qui per il video real time ). Ma se sull'Appennino le precipitazioni nevose sono nella norma, molto meno in questa stagione lo sono in altre zone della regione. Ha infatti nevicato a quote collinari, specialmente nel Perugino. Le temperature minime nelle ultime ore sono precipitate allo zero e in alcune zone montane su sono registrati anche -7 gradi, come nel caso di Forca Canapine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.