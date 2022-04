Rapine alle farmacie di viale della Stazione e di Ponte San Giovanni: via al processo ai responsabili

02 aprile 2022 a

a

a

Presero di mira le farmacie di Terni – in viale della Stazione (foto) – e di Perugia – a Ponte San Giovanni – lo stesso giorno, il 29 marzo 2021, finendo in manette il successivo giugno. E’ iniziato ieri il processo, davanti al gup del Tribunale di Terni, nei confronti di un 47enne e un 43enne, rispettivamente di origini cosentine e bolognesi, l’uno residente a Montalto di Castro e l’altro a Viterbo.

Video su questo argomento Farmacie rapinate a viale della Stazione e a Ponte San Giovanni: due arresti - Video

Il dibattimento che vede imputata la coppia di rapinatori, difesa dall’avvocato Luigi Mancini, proseguirà con la discussione il 14 aprile 2022. I due colpi avvenuti a distanza di poche ore si consumarono con le medesime modalità. I malviventi furono incastrati dai video tratti dai filmati del circuito delle telecamere di una delle due farmacie e altre installate nei dintorni e dalle dichiarazioni dei primi testimoni.

Tutti elementi che portarono gli inquirenti a individuare un uomo vestito di scuro, con mascherina e cappello, e con ai piedi delle scarpe blu, il quale venne immortalato proprio mentre faceva il suo ingresso nella farmacia ternana con in mano una borsa rossa, nella quale si affrettò poi a nascondere 2000 euro e darsi alla fuga. Il rapinatore “sbadato” però presumibilmente nel cambiarsi d’abito dimenticò le calzature, indizio che mise sulle sue tracce dei malviventi gli investigatori.

L’altro uomo che invece fu identificato grazie alle registrazioni delle videocamere a Ponte San Giovanni indossava vestiti simili e se la diede a gambe con 1.700 euro. Gli inquirenti rintracciarono i banditi passando al setaccio i filmati delle aree di sosta del tratto della E45 tra Terni e Ponte San Giovanni, in particolare quelli di una stazione di servizio di Acquasparta.

Bandito armato di pistola rapina la farmacia comunale di Campomicciolo: via con l'incasso

In quelle immagini si notavano notarono due uomini, uno dei quali con un particolare atteggiamento sospetto, che aveva indosso delle calzature compatibili con quelle del rapinatore di Ponte San Giovanni, intento a maneggiare una somma cospicua di denaro contante.

Nello specifico l’indiziato avrebbe chiesto al gestore dell’attività commerciale presso la quale si era trattenuto di cambiare del denaro in monete, che corrispondeva a parte dell’ammontare sottratto alla farmacia di Terni. Gli investigatori ormai vicini all’obiettivo riuscirono a estrapolare dai video della stessa area di ristoro la targa di una macchina, risultata poi intestata a una donna, che dalle successive verifiche risultò essere la madre del 47enne. Inoltre, un veicolo simile fu intercettato nelle vicinanze della farmacia a pochi minuti dalla prima rapina.

Incrociando i dati gli inquirenti riuscirono a risalire ai due rapinatori che furono riconosciuto da altri testimoni incappati nei due banditi “distratti e trasformisti”. I due quarantenni furono colti in flagranza a Grosseto, mentre erano intenti a mettere a segno un altro colpo sempre ai danni di una farmacia ad aprile di un anno fa, servendosi della stessa auto e cambiando per l’ennesima volta il proprio look.

Uomo scatena il panico in farmacia: minaccia i presenti con un taglierino e mette a soqquadro il locale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.