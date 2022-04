Umbria, è Narni la città più green della regione: la classifica di Legambiente

02 aprile 2022 a

E’ Narni la città più green dell’Umbria nella speciale classifica elaborata da Legambiente sull’ecosistema urbano. Nel rapporto - presentato ieri nella sala della Partecipazione di palazzo Cesaroni - si analizza la situazione ambientali dei comuni della regione con più di 15 mila abitanti, oltre Perugia e Terni ci sono Orvieto, Narni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio, Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Marsciano, Umbertide, Todi e Castiglione del Lago, comuni che tutti insieme arrivano a coprire il 70% della popolazione umbra.

Dai dati analizzati, riferiti al 2020, anno fortemente segnato dall’emergenza sanitaria, emerge come le città umbre presentino generalmente una situazione di stallo in merito alle performance relative agli indicatori presi in considerazione, aria, acqua, rifiuti, mobilità, suolo e territorio, energia. Unica, vera, eccezione è rappresentata dal comune di Gubbio che sale di sei posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno anche grazie, come ha puntualizzato il presidente di Legambiente Umbria, Maurizio Zara, ai risultati ottenuti sul fronte della raccolta differenziata. Ed è la raccolta differenziata, invece - è stato ancora evidenziato nel corso della conferenza stampa - a penalizzare di più i comuni di Foligno e Spoleto che si trovano in fondo alla hit. Sul podio, insieme a Narni, ci sono anche Assisi e Umbertide.

“ Siamo in un periodo di necessari e urgenti cambiamenti che però per poter essere concretamente realizzati devono passare dalla realtà dei territori - ha spiegato ancora il presidente Zara - dobbiamo ridurre l’uso dell’auto, dobbiamo consumare meno risorse e produrre energia rinnovabile, dobbiamo ridurre gli sprechi di acqua e di suolo, dobbiamo creare un’economia circolare, ma dobbiamo farlo nelle nostre città, piccole o grandi che siano, dobbiamo farlo ora”. Presenti all’incontro anche Luca Proietti, direttore generale Arpa Umbria e Mirko Laurenti, curatore del rapporto Ecosistema urbano per Legambiente nazionale.

