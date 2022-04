Perugia, sequestra e picchia la compagna: arrestato

01 aprile 2022 a

E' stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Perugia un nigeriano di 27 anni ritenuto responsabile di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti. Secondo quanto comunicato in una nota della Procura di Perugia, l’uomo nella notte tra il 18 e il 19 marzo ha aggredito violentemente la compagna. Dopo aver appreso che la vittima aveva partecipato a una festa di compleanno tra connazionali. L'avrebbe percossa con violenza, con pugni in testa e sul volto, mordendola sul braccio, sui fianchi e sul gluteo e colpendola al braccio con il frammento di uno specchio. La donna, che era poi riuscita a scappare e a chiedere aiuto, aveva riportato diverse lesioni sul corpo e la frattura del radio. Il violento pestaggio sarebbe avvenuto mentre la donna era intenta a dormire all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano. Le indagini erano partite dopo l’intervento della squadra mobile. Dalle indagini è emerso come il compagno, spesso ubriaco, l'avrebbe picchiata abitualmente, chiudendola anche a chiave in casa. L'indagato, irregolare sul territorio nazionale, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.

