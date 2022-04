Umbria, troppi contagi Covid slitta il concorso per 94 posti di lavoro da Oss

02 aprile 2022 a

a

a

Slitta causa Covid il concorso per 94 posti da operatore socio sanitario che era stato indetto a febbraio dalla Usl Umbria 1 per le esigenze di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della regione. La società incaricata del supporto operativo e logistico, la Opnejobmetis spa, ha chiesto infatti di posticipare le date della prova pratica, previste per il 13, 14 e 15 aprile, a causa dei contagi esplosi tra diversi collaboratori. La direzione sanitaria ha accolto la richiesta e presto si procederà a una nuova calendarizzazione ma non mancano le polemiche. A seguito della pubblicazione del bando, infatti, erano arrivate 6.770 domande, di queste ne sono state ammesse 6.597. Molti di questi candidati, però, sono di fuori regione e si sono già organizzati per la trasferta.

Concorso sanità, in 6.645 per 94 posti da Oss. Esclusi altri 97 aspiranti concorrenti

Non mancano i commenti tra i potenziali candidati iscritti al gruppo facebook Concorso 94 oss Umbria tra chi ha già preso il giorno di permesso dal lavoro, chi ha prenotato il pullman in partenza dal Friuli Venezia Giulia o dalla Puglia per esempio, chi ha già opzionato l’albergo.

I posti, tutti a tempo indeterminato, sono ovviamente ambiti e così ripartiti: 29 sono riservati all’Azienda Usl 1, 20 all’Azienda Usl 2, 20 all’azienda ospedaliera di Perugia e 25 a quella di Terni. La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla graduatoria, si legge nel bando, il candidato che non avrà conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.

Infermiere spiate con la telecamera: indaga la Polizia. E la Usl apre un'inchiesta

Una volta stilata, la graduatoria sarà trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell’Azienda Usl di competenza e rimarrà efficace per due anni dalla data di approvazione per eventuali coperture dovessero rendersi disponibili. Le prove che dovevano tenersi dal 13 al 15 aprile al The Space Cinema di Corciano sono state posticipate a data da destinarsi. Al momento la Usl 1, infatti, ha solo annunciato che quanto prima procederà alla nuova calendarizzazione dandone riscontro con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sul sito istituzionale dell’azienda.

Umbria, sospesi altri dieci medici no vax: controlli del Nas sulle esenzioni per motivi di salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.